Тарасов пропустил 6 шайб от «Колорадо», отразив 36 бросков из 42. Поражение – 6-е в 10 играх в сезоне (90,3% сэйвов, КН 2,84)

Даниил Тарасов пропустил 6 шайб от «Колорадо», отразив 36 бросков из 42.

Вратарь «Флориды» Даниил Тарасов вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо » (2:6).

26-летний россиянин отразил 36 бросков из 42 (85,7%).

В текущем сезоне он провел 10 матчей (90,3% сэйвов, коэффициент надежности 2,84) – 3 победы, 6 поражений, 1 игра без исхода при выходе на замену.