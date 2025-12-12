  • Спортс
Овечкин – 11-й игрок в истории НХЛ, набравший 1800+ очков с учетом плей-офф. До идущего 10-м Дионна – 16 баллов, Кросби на 7-м месте

Александр Овечкин – 11-й игрок НХЛ, набравший 1800+ очков с учетом плей-офф.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (2:3 Б). 

На счету 40-летнего россиянина стало 30 (14+16) очков в 31 игре в этом сезоне. 

За карьеру в лиге с учетом плей-офф – 1800 (988+812) баллов в 1683 играх. Он занимает 11-е место в истории НХЛ в этом зачете. 

В топ-10 входят Уэйн Гретцки (3237 в 1694), Марк Мессье (2181 в 1991), Яромир Ягр (2122 в 1941), Горди Хоу (2010 в 1924), Рон Фрэнсис (1941 в 1902), Стив Айзерман (1940 в 1710), Сидни Кросби («Питтсбург», 1920 в 1561), Марио Лемье (1895 в 1022), Джо Сакик (1829 в 1550) и Марсель Дионн (1816 в 1397). 

Роскошный пас Овечкина: из борьбы, вслепую вывел партнера один на один

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
