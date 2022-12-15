Жамнов об Овечкине: «Рекорд Гретцки рано или поздно будет побит российским игроком. В нынешней политической ситуации это было бы очень сильно»

Теги Сборная России по хоккею Вашингтон Алексей Жамнов Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ рекорды Политика Матч ТВ Хоккей

Алексей Жамнов высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки

Капитан «Вашингтона» идет на 3-м месте по голам в истории НХЛ (800), уступая лишь Уэйну Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

– Поздравили Овечкина с 800-м голом?

– Конечно, мы же переписываемся.

– Как и все, пожелали обойти Гретцки?

– Кого ни спросишь, никто не даст конкретный ответ. Это непредсказуемая вещь, в спорте может произойти что угодно. Может подфартить, а может и нет.

Думаю, вообще все в нашем хоккее, в том числе и я, верим, что рано или поздно рекорд Гретцки будет побит и будет побит именно нашим российским хоккеистом. В этой политической ситуации, которая сейчас происходит, это было бы очень сильно, – заявил главный тренер сборной России.

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