Жамнов об Овечкине: «Рекорд Гретцки рано или поздно будет побит российским игроком. В нынешней политической ситуации это было бы очень сильно»

высказался о погоне за рекордом .

Капитан « » идет на 3-м месте по голам в истории (800), уступая лишь Уэйну Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

– Поздравили Овечкина с 800-м голом?

– Конечно, мы же переписываемся.

– Как и все, пожелали обойти Гретцки?

– Кого ни спросишь, никто не даст конкретный ответ. Это непредсказуемая вещь, в спорте может произойти что угодно. Может подфартить, а может и нет.

Думаю, вообще все в нашем хоккее, в том числе и я, верим, что рано или поздно рекорд Гретцки будет побит и будет побит именно нашим российским хоккеистом. В этой политической ситуации, которая сейчас происходит, это было бы очень сильно, – заявил главный тренер сборной России.