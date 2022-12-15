Алексей Жамнов: «Ковальчук – советник сборной России, генменеджер нам пока не нужен»

рассказал, какие функции выполняет в сборной России.

Сообщалось, что Ковальчук и Валерий Каменский будут советниками Жамнова на декабрьском турнире в Москве. При этом они не будут получать зарплату от .

– Чем занимается Ковальчук в сборной?

– Он здесь, с нами. Просто из‑за болезни мы его отдалили от ребят, чтобы никто не заразился. А так он в штабе.

– Какие у него функции?

– Сейчас генерального менеджера у нас пока нет, такой нет необходимости. Теперь он выступает как советник, – сказал главный тренер сборной России.

Напомним, на Олимпиаде‑2022 в Пекине, где российская команда взяла серебро, Ковальчук был в сборной в должности менеджера по работе с игроками НХЛ.