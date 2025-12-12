Свечников продлил безголевую серию до 9 игр. У него 3 броска, 3 хита и 2 потери за 19:51 против «Вашингтона», буллит в серии не забил

Андрей Свечников продлил безголевую серию до 9 игр.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном » (3:2 Б).

В 30 играх в этом сезоне у 25-летнего россиянина 17 (7+10) очков. Текущая безголевая серия – 9 матчей (0+5 на отрезке).

Сегодня Свечников (19:51, нейтральная полезность) отметился 3 бросками в створ и 3 силовыми приемами, а также допустил 2 потери. Свой буллит в послематчевой серии нападающий не реализовал.