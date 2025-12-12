  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Свечников продлил безголевую серию до 9 игр. У него 3 броска, 3 хита и 2 потери за 19:51 против «Вашингтона», буллит в серии не забил
3

Свечников продлил безголевую серию до 9 игр. У него 3 броска, 3 хита и 2 потери за 19:51 против «Вашингтона», буллит в серии не забил

Андрей Свечников продлил безголевую серию до 9 игр.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (3:2 Б). 

В 30 играх в этом сезоне у 25-летнего россиянина 17 (7+10) очков. Текущая безголевая серия – 9 матчей (0+5 на отрезке). 

Сегодня Свечников (19:51, нейтральная полезность) отметился 3 бросками в створ и 3 силовыми приемами, а также допустил 2 потери. Свой буллит в послематчевой серии нападающий не реализовал. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoАндрей Свечников
logoНХЛ
logoКаролина
logoВашингтон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Сорокин – 1-я звезда матча с «Тампой»: 32 отбитых броска из 34, 2 сэйва в серии буллитов, 5-я победа подряд
10 минут назад
Кучеров сделал 2 передачи в матче с «Айлендерс». У него 13+29 в 29 играх
23 минуты назад
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Виннипега», «Рейнджерс» – «Монреаль», «Тампа» проиграла «Айлендерс» по буллитам, «Питтсбург» с 5:1 уступил «Сан-Хосе»
сегодня, 00:00Live
Юров набрал 8-е очко в НХЛ – ассист в игре с «Оттавой». У форварда «Миннесоты» 3+5 в 25 матчах дебютного сезона
вчера, 22:24
Сурин и Ротенберг записали видео из раздевалки «России 25» после победы над Беларусью, форвард сказал подписчикам: «Ну, как просили»
вчера, 21:38Видео
Ротенберг об отсутствии Ткачева в «России 25»: «Выбрали всех, кто имеет перспективу сыграть на ЧМ и Олимпиаде: Канцеров, Силантьев. Не можем заявить 100 человек»
вчера, 21:04
Четыре российских хоккеиста забросили более 50 шайб за «Вашингтон». Вспомните всех?
вчера, 20:50Тесты и игры
Герин о Хьюзе в «Миннесоте»: «Мы приобрели франчайз-защитника, такие возможности выпадают нечасто. Куинн будет здесь счастлив»
вчера, 19:58
Ротенберг о Кубке Первого канала: «Это про смыслы и ценности. Мы умеем создавать не только зрелищные форматы, но и то, что остается в памяти. Спасибо Новосибирску за теплый прием»
вчера, 19:00
Ротенберг подарил Стивену Сигалу джерси «России 25» с номером 9 в раздевалке после победы над Беларусью на Кубке Первого канала
вчера, 18:15Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Ванкувер» выставил Райхела на драфт отказов. У форварда 0+1 в 14 матчах после обмена из «Чикаго» в октябре
вчера, 22:14
Капризов не набрал очки в матче с «Оттавой». У Кирилла 18+16 в 32 играх сезона
вчера, 21:58
Самсонов о Кузнецове: «Женька для раздевалки ценный игрок. На матчах он никогда не шутил, серьезно настраивался»
вчера, 21:20
Морозов о появлении новых команд в КХЛ: «У нас высокие требования, для регионов это будет затратно. Должно быть большое желание местных властей»
вчера, 20:45
Мухамадуллин травмировался в матче против «Торонто». Это была первая игра защитника «Сан-Хосе» после 4 матчей подряд вне заявки
вчера, 20:35
Канцеров о Мозякине в Зале славы отечественного хоккея: «Легенда. В детстве всегда равнялся на него. Зарипов тоже достоин»
вчера, 20:20
Гендиректор «Динамо» про обмен Кудашова в «Адмирал»: «Учли пожелание Артема, пошли навстречу. Он был в аренде, по регламенту мы не могли вернуть его во время сезона»
вчера, 19:39
Тринеев дебютирует в НХЛ – в матче «Вашингтона» с «Виннипегом». У 23-летнего форварда 6+6 в 15 играх сезона АХЛ
вчера, 19:22
Морозов об отсутствии сборной легионеров КХЛ на Кубке Первого канала: «Новосибирск далековато. Длинный перелет, изменение часового пояса повлияет на дальнейшие результаты хоккеистов»
вчера, 18:40
Мозякин о сравнениях с Ткачевым: «Он больше распасовщик, наверное. Я в конце карьеры забивал больше. По видению площадки и катанию есть сходство»
вчера, 15:50