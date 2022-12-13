Давыдов предложил Жамнову возглавить «Ак Барс» или «Трактор»: «Главному тренеру страны нужно погружаться в работу. Один турнир в год – с такой практикой роста не будет»

призвал возглавить клуб Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Перед турниром [Кубком Первого канала] что-то беспокоит?

– Не столько по результату, сколько по стилю озадачила игра сборной России на последней Олимпиаде. Не совсем понял, почему молодежь сыграла там так просто и осторожно. Да, вроде бы у нас есть серебро Пекина, но вспомнить по большому счету нечего.

Надеюсь, на Кубке Первого канала мы увидим совсем другой хоккей. Руки у нас развязаны, прицеливаться к будущему чемпионату мира не надо, необходимо выигрывать здесь и сейчас.

– От кого это зависит?

– В первую очередь от тренерского штаба. В нем собраны молодые ребята, которые, надеюсь, набили себе в Пекине шишки и вышли на новый уровень.

По Кудашову и Федорову никаких сомнений у меня нет. Они постоянно в работе, «Динамо» с Кудашовым стартовало хорошо, на своем крепком уровне выступает и ЦСКА Федорова. Ребята в тонусе, растут.

– А по кому сомнения есть?

– Скорее переживания – за наших, динамовских Жамнова и Гончара.

Еще летом говорил, что Жамнову, как главному тренеру страны, нужно погружаться в работу, брать клуб КХЛ. Это рискованно, когда за сборную отвечает тренер-новичок, у которого нагрузка – один турнир в год. Каким бы великим тренером ты ни был, но с такой практикой роста не будет.

У нас есть такая традиция, что главный тренер сборной – это самый загруженный и беспокойный хоккейный человек в стране, отвечающий за все. На мой взгляд, Леше нужно тянуться к этому званию, что называется, брать огонь на себя.

– Что ему посоветуете?

– В КХЛ в нескольких клубах – проблемы с тренерами. Навскидку назову и . Почему бы не выслать туда резюме и не попробовать? В той же Казани много звезд уровня сборной России, с ними главный тренер национальной команды обязан находить общий язык, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.