Давыдов предложил Жамнову возглавить «Ак Барс» или «Трактор»: «Главному тренеру страны нужно погружаться в работу. Один турнир в год – с такой практикой роста не будет»

Теги Ак Барс Трактор Сборная России по хоккею Виталий Давыдов Алексей Жамнов Кубок Первого канала КХЛ Хоккей

Виталий Давыдов призвал Алексея Жамнова возглавить клуб Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Перед турниром [Кубком Первого канала] что-то беспокоит?

– Не столько по результату, сколько по стилю озадачила игра сборной России на последней Олимпиаде. Не совсем понял, почему молодежь сыграла там так просто и осторожно. Да, вроде бы у нас есть серебро Пекина, но вспомнить по большому счету нечего.

Надеюсь, на Кубке Первого канала мы увидим совсем другой хоккей. Руки у нас развязаны, прицеливаться к будущему чемпионату мира не надо, необходимо выигрывать здесь и сейчас.

– От кого это зависит?

– В первую очередь от тренерского штаба. В нем собраны молодые ребята, которые, надеюсь, набили себе в Пекине шишки и вышли на новый уровень.

По Кудашову и Федорову никаких сомнений у меня нет. Они постоянно в работе, «Динамо» с Кудашовым стартовало хорошо, на своем крепком уровне выступает и ЦСКА Федорова. Ребята в тонусе, растут.

– А по кому сомнения есть?

– Скорее переживания – за наших, динамовских Жамнова и Гончара.

Еще летом говорил, что Жамнову, как главному тренеру страны, нужно погружаться в работу, брать клуб КХЛ. Это рискованно, когда за сборную отвечает тренер-новичок, у которого нагрузка – один турнир в год. Каким бы великим тренером ты ни был, но с такой практикой роста не будет.

У нас есть такая традиция, что главный тренер сборной – это самый загруженный и беспокойный хоккейный человек в стране, отвечающий за все. На мой взгляд, Леше нужно тянуться к этому званию, что называется, брать огонь на себя.

– Что ему посоветуете?

– В КХЛ в нескольких клубах – проблемы с тренерами. Навскидку назову «Трактор» и «Ак Барс». Почему бы не выслать туда резюме и не попробовать? В той же Казани много звезд уровня сборной России, с ними главный тренер национальной команды обязан находить общий язык, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.

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