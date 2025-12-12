Тарасенко сделал 2 передачи в матче с «Далласом». У него 3+10 в 24 играх в сезоне

Владимир Тарасенко сделал 2 результативные передачи в матче с «Далласом».

Форвард «Миннесоты» Владимир Тарасенко дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом » (5:2).

На счету 33-летнего россиянина стало 13 (3+10) очков в 24 играх в текущем сезоне при полезности «минус 4».

Сегодня Тарасенко (17:58, «+1») также отметился 3 бросками в створ, 1 силовым приемом и 1 блоком. Он выиграл 2 из 3 вбрасываний (67%) и допустил 1 потерю.