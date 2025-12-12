Макдэвид сократил отставание в гонке бомбардиров НХЛ от идущего на 1-м месте Маккиннона – 48 очков против 53. Кучеров с 40 баллами входит в топ-10

Коннор Макдэвид сократил отставание в гонке бомбардиров НХЛ от Нэтана Маккиннона.

Капитан «Эдмонтона » Коннор Макдэвид сделал 4 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (4:1).

На счету 28-летнего канадца стало 48 (16+32) очков в 31 игре в текущем сезоне. Он идет на втором месте в гонке бомбардиров лиги, сократив отставание от лидера – Нэтана Маккиннона из «Колорадо » – до 5 баллов.

30-летний Маккиннон сегодня набрал 2 (1+1) балла в матче с «Флоридой» (6:2). На его счету стало 53 (25+28) очка в 31 игре.

На третьем месте идет 19-летний форвард «Сан-Хосе » Макклин Селебрини – 44 (15+29) очка в 32 играх. Сегодня у него результативная передача в матче с «Торонто» (3:2 ОТ).

32-летний форвард «Тампы» Никита Кучеров, сегодня сделавший ассистентский покер в матче с «Нью-Джерси» (8:4), идет в топ-10. У действующего обладателя «Арт Росс Трофи» 40 (13+27) очков в 28 играх.