  • Макдэвид сократил отставание в гонке бомбардиров НХЛ от идущего на 1-м месте Маккиннона – 48 очков против 53. Кучеров с 40 баллами входит в топ-10
Коннор Макдэвид сократил отставание в гонке бомбардиров НХЛ от Нэтана Маккиннона.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал 4 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (4:1). 

На счету 28-летнего канадца стало 48 (16+32) очков в 31 игре в текущем сезоне. Он идет на втором месте в гонке бомбардиров лиги, сократив отставание от лидера – Нэтана Маккиннона из «Колорадо» – до 5 баллов. 

30-летний Маккиннон сегодня набрал 2 (1+1) балла в матче с «Флоридой» (6:2). На его счету стало 53 (25+28) очка в 31 игре. 

На третьем месте идет 19-летний форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини – 44 (15+29) очка в 32 играх. Сегодня у него результативная передача в матче с «Торонто» (3:2 ОТ).

32-летний форвард «Тампы» Никита Кучеров, сегодня сделавший ассистентский покер в матче с «Нью-Джерси» (8:4), идет в топ-10. У действующего обладателя «Арт Росс Трофи» 40 (13+27) очков в 28 играх. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
