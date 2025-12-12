  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Макдэвид набрал 4+ очка в 43-м матче в НХЛ за карьеру и делит с Кросби лидерство среди действующих игроков. Кучеров – 3-й с 34 играми, он обогнал Овечкина
34

Макдэвид набрал 4+ очка в 43-м матче в НХЛ за карьеру и делит с Кросби лидерство среди действующих игроков. Кучеров – 3-й с 34 играми, он обогнал Овечкина

Коннор Макдэвид набрал 4+ очка в 43-м матче в НХЛ за карьеру, сравнялся с Кросби.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал 4 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (4:1). 

На счету 28-летнего канадца стало 48 (16+32) очков в 31 игре в текущем сезоне. Он идет на втором месте в гонке бомбардиров лиги и лидирует в гонке ассистентов. 

Матч с 4+ очками стал для Макдэвида 43-м за карьеру в лиге в рамках регулярок. Это лучший результат среди действующих игроков наряду с Сидни КросбиПиттсбург», 43). 

Форвард «Тампы» Никита Кучеров, сегодня тоже сделавший ассистентский покер – в матче с «Нью-Джерси» (8:4), вошел в топ-3 в этом списке (34 игры), обогнав Александра ОвечкинаВашингтон», 33). 

В истории лиги в топ-5 по числу игр с 4+ очками входят Уэйн Гретцки (217), Марио Лемье (124), Фил Эспозито (70), Марсель Дионн (63) и Майк Босси (60). Среди европейских игроков лидирует Яромир Ягр (56). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
logoКоннор Макдэвид
logoНХЛ
logoТампа-Бэй
logoЭдмонтон
logoНикита Кучеров
logoМарсель Дионн
logoФил Эспозито
logoАлександр Овечкин
logoУэйн Гретцки
рейтинги
logoЯромир Ягр
logoМарио Лемье
logoСидни Кросби
logoПиттсбург
logoМайк Босси
logoВашингтон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Бобровский сделал 3-й шатаут в сезоне, отразив 15 бросков «Далласа». У него 52 матча на ноль в регулярках НХЛ – делит с Раском 6-е место среди вратарей из Европы
12 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» пропустил 5 шайб от «Виннипега», «Рейнджерс» одолели «Монреаль», «Питтсбург» с 5:1 уступил «Сан-Хосе», «Флорида» обыграла «Даллас»
29 минут назадLive
Овечкин вышел на 51-е место по ассистам в истории НХЛ (743), обогнав Потвена. До идущего 50-м Робинсона – 7 передач
31 минуту назад
Овечкин не забил в 4-м матче подряд: ассист, 1 бросок, 1 хит и «минус 1» за 18:19 против «Виннипега». У него 31 очко в 32 играх в сезоне
43 минуты назад
Вратарь «Торонто» Ахтямов дебютировал в НХЛ, выйдя на замену в матче с «Эдмонтоном». Он отразил все 5 бросков и стал 10-м голкипером из России в этом сезоне
сегодня, 03:22Видео
Подколзин сделал дубль за 34 секунды в матче с «Торонто» и стал 2-й звездой. У него 8+7 в 32 играх в сезоне при лучшей в «Эдмонтоне» полезности «+13»
сегодня, 03:10Видео
«Питтсбург» вел 5:1 с «Сан-Хосе» к 48-й минуте, но проиграл 5:6 в овертайме. У Аскарова 38 сэйвов из 43
сегодня, 01:45
Сорокин – 1-я звезда матча с «Тампой»: 32 отбитых броска из 34, 2 сэйва в серии буллитов, 5-я победа подряд
сегодня, 01:31
Кучеров сделал 2 передачи в матче с «Айлендерс». У него 13+29 в 29 играх
сегодня, 01:18
Юров набрал 8-е очко в НХЛ – ассист в игре с «Оттавой». У форварда «Миннесоты» 3+5 в 25 матчах дебютного сезона
вчера, 22:24
Ко всем новостям
Последние новости
Хеллибак вернулся в состав «Виннипега», пропустив около месяца из-за операции на колене. Он отразил 24 из 25 бросков «Вашингтона» и стал 2-й звездой
54 минуты назад
«Ванкувер» выставил Райхела на драфт отказов. У форварда 0+1 в 14 матчах после обмена из «Чикаго» в октябре
вчера, 22:14
Капризов не набрал очки в матче с «Оттавой». У Кирилла 18+16 в 32 играх сезона
вчера, 21:58
Самсонов о Кузнецове: «Женька для раздевалки ценный игрок. На матчах он никогда не шутил, серьезно настраивался»
вчера, 21:20
Морозов о появлении новых команд в КХЛ: «У нас высокие требования, для регионов это будет затратно. Должно быть большое желание местных властей»
вчера, 20:45
Мухамадуллин травмировался в матче против «Торонто». Это была первая игра защитника «Сан-Хосе» после 4 матчей подряд вне заявки
вчера, 20:35
Канцеров о Мозякине в Зале славы отечественного хоккея: «Легенда. В детстве всегда равнялся на него. Зарипов тоже достоин»
вчера, 20:20
Гендиректор «Динамо» про обмен Кудашова в «Адмирал»: «Учли пожелание Артема, пошли навстречу. Он был в аренде, по регламенту мы не могли вернуть его во время сезона»
вчера, 19:39
Тринеев дебютирует в НХЛ – в матче «Вашингтона» с «Виннипегом». У 23-летнего форварда 6+6 в 15 играх сезона АХЛ
вчера, 19:22
Морозов об отсутствии сборной легионеров КХЛ на Кубке Первого канала: «Новосибирск далековато. Длинный перелет, изменение часового пояса повлияет на дальнейшие результаты хоккеистов»
вчера, 18:40