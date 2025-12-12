Макдэвид набрал 4+ очка в 43-м матче в НХЛ за карьеру и делит с Кросби лидерство среди действующих игроков. Кучеров – 3-й с 34 играми, он обогнал Овечкина

Коннор Макдэвид набрал 4+ очка в 43-м матче в НХЛ за карьеру, сравнялся с Кросби.

Капитан «Эдмонтона » Коннор Макдэвид сделал 4 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом » (4:1).

На счету 28-летнего канадца стало 48 (16+32) очков в 31 игре в текущем сезоне. Он идет на втором месте в гонке бомбардиров лиги и лидирует в гонке ассистентов.

Матч с 4+ очками стал для Макдэвида 43-м за карьеру в лиге в рамках регулярок. Это лучший результат среди действующих игроков наряду с Сидни Кросби («Питтсбург », 43).

Форвард «Тампы » Никита Кучеров, сегодня тоже сделавший ассистентский покер – в матче с «Нью-Джерси» (8:4), вошел в топ-3 в этом списке (34 игры), обогнав Александра Овечкина («Вашингтон », 33).

В истории лиги в топ-5 по числу игр с 4+ очками входят Уэйн Гретцки (217), Марио Лемье (124), Фил Эспозито (70), Марсель Дионн (63) и Майк Босси (60). Среди европейских игроков лидирует Яромир Ягр (56).