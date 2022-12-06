Нестеров, Воронков, Никишин и Грицюк вошли в состав сборной России на Кубок Первого канала

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ФХР объявила состав сборной России на Кубок Первого канала.

ВратариИлья Коновалов («Динамо»), Никита Серебряков («Адмирал»), Максим Дорожко («Витязь»).

Защитники: Григорий Дронов, Егор Яковлев (оба – «Металлург»), Александр Елесин («Локомотив»), Александр Никишин (СКА), Егор Савиков («Спартак), Владислав Провольнев, Никита Нестеров (оба – ЦСКА), Семен Чистяков («Авангард»), Сергей Телегин («Трактор»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»).

Нападающие: Максим Джиошвили, Дмитрий Рашевский (оба – «Динамо»), Дмитрий Воронков, Илья Сафонов, Кирилл Семенов (все – «Ак Барс»), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Павел Карнаухов, Константин Окулов, Максим Мамин (все – ЦСКА), Артур Каюмов («Локомотив»), Владимир Ткачев, Арсений Грицюк (оба – «Авангард»), Михаил Воробьев, Марат Хайруллин (оба – СКА), Николай Коваленко («Торпедо»), Владимир Ткачев («Трактор»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»).

Тренерский штаб: главный тренер Алексей Жамнов, тренеры Алексей Кудашов, Сергей Федоров, Сергей Гончар, тренер вратарей Сергей Наумов.

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 18 декабря в Москве. В турнире примут участие сборные России, Беларуси и Казахстана.

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