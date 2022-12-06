Нестеров, Воронков, Никишин и Грицюк вошли в состав сборной России на Кубок Первого канала

ФХР объявила состав сборной России на Кубок Первого канала.

Вратари: Илья Коновалов («Динамо»), Никита Серебряков («Адмирал»), Максим Дорожко («Витязь»).

Защитники: Григорий Дронов, Егор Яковлев (оба – ), Александр Елесин («Локомотив»), Александр Никишин (СКА), Егор Савиков ( ), Владислав Провольнев, Никита Нестеров (оба – ЦСКА), Семен Чистяков («Авангард»), Сергей Телегин («Трактор»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»).

Нападающие: Максим Джиошвили, Дмитрий Рашевский (оба – ), Дмитрий Воронков, Илья Сафонов, Кирилл Семенов (все – ), Анатолий Голышев ( ), Павел Карнаухов, Константин Окулов, Максим Мамин (все – ЦСКА), Артур Каюмов («Локомотив»), Владимир Ткачев, Арсений Грицюк (оба – «Авангард»), Михаил Воробьев, Марат Хайруллин (оба – СКА), Николай Коваленко («Торпедо»), Владимир Ткачев («Трактор»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»).

Тренерский штаб: главный тренер Алексей Жамнов, тренеры Алексей Кудашов, Сергей Федоров, Сергей Гончар, тренер вратарей Сергей Наумов.

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 18 декабря в Москве. В турнире примут участие сборные России, Беларуси и Казахстана.

Ковальчук, Есмантович и Каменский будут советниками Жамнова в сборной России на Кубке Первого канала