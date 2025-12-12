  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Макдэвид вошел в топ-10 в истории НХЛ по числу ассистентских покеров (12), набрав 0+4 в матче с «Детройтом». У Кучерова их стало 7
11

Макдэвид вошел в топ-10 в истории НХЛ по числу ассистентских покеров (12), набрав 0+4 в матче с «Детройтом». У Кучерова их стало 7

Коннор Макдэвид вошел в топ-10 в истории НХЛ по числу ассистентских покеров (12).

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал 4 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (4:1). 

На счету 28-летнего канадца стало 48 (16+32) очков в 31 игре в текущем сезоне. Он идет на втором месте в гонке бомбардиров лиги и лидирует в гонке ассистентов. 

Матч с 4+ ассистами стал для Макдэвида 12-м за карьеру в лиге в рамках регулярок. Это лучший результат среди действующих игроков.

В топ-5 также входят Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 9), Сидни Кросби («Питтсбург», 8), Никита Кучеров («Тампа», 7 – сегодня сделал ассистентский покер в матче с «Нью-Джерси»), Артемий Панарин («Рейнджерс», 6). 

При этом в истории лиги Коннор вошел в топ-10 по числу таких игр, сравнявшись с Жильбером Перро и Никласом Бэкстремом (у всех по 12). 

Выше идут Уэйн Гретцки (76), Марио Лемье (36), Пол Коффи (19), Брайан Троттье (16), Дэйл Хаверчак, Адам Оутс (оба – по 15) и Бобби Орр (13). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
logoДетройт
logoНХЛ
logoТампа-Бэй
рейтинги
logoНикита Кучеров
logoКоннор Макдэвид
logoЭдмонтон
logoАдам Оутс
logoЛарс Никлас Бэкстрем
logoСидни Кросби
logoРейнджерс
logoБобби Орр
logoЛеон Драйзайтль
Дэйл Хаверчак
logoУэйн Гретцки
logoАртемий Панарин
Жильбер Перро
logoМарио Лемье
logoПиттсбург
logoПол Коффи
logoБрайан Троттье
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кучеров – 20-й игрок в истории НХЛ с 50+ матчами с 3 или более ассистами. Только 8 хоккеистов во главе с Гретцки достигли этой отметки быстрее
30 ноября, 06:40
Главные новости
«Питтсбург» вел 5:1 с «Сан-Хосе» к 48-й минуте, но проиграл 5:6 в овертайме. У Аскарова 38 сэйвов из 43
сегодня, 01:45
Сорокин – 1-я звезда матча с «Тампой»: 32 отбитых броска из 34, 2 сэйва в серии буллитов, 5-я победа подряд
сегодня, 01:31
Кучеров сделал 2 передачи в матче с «Айлендерс». У него 13+29 в 29 играх
сегодня, 01:18
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Виннипега», «Рейнджерс» – «Монреаль», «Тампа» проиграла «Айлендерс» по буллитам, «Питтсбург» с 5:1 уступил «Сан-Хосе»
сегодня, 00:00Live
Юров набрал 8-е очко в НХЛ – ассист в игре с «Оттавой». У форварда «Миннесоты» 3+5 в 25 матчах дебютного сезона
вчера, 22:24
Сурин и Ротенберг записали видео из раздевалки «России 25» после победы над Беларусью, форвард сказал подписчикам: «Ну, как просили»
вчера, 21:38Видео
Ротенберг об отсутствии Ткачева в «России 25»: «Выбрали всех, кто имеет перспективу сыграть на ЧМ и Олимпиаде: Канцеров, Силантьев. Не можем заявить 100 человек»
вчера, 21:04
Четыре российских хоккеиста забросили более 50 шайб за «Вашингтон». Вспомните всех?
вчера, 20:50Тесты и игры
Герин о Хьюзе в «Миннесоте»: «Мы приобрели франчайз-защитника, такие возможности выпадают нечасто. Куинн будет здесь счастлив»
вчера, 19:58
Ротенберг о Кубке Первого канала: «Это про смыслы и ценности. Мы умеем создавать не только зрелищные форматы, но и то, что остается в памяти. Спасибо Новосибирску за теплый прием»
вчера, 19:00
Ко всем новостям
Последние новости
«Ванкувер» выставил Райхела на драфт отказов. У форварда 0+1 в 14 матчах после обмена из «Чикаго» в октябре
вчера, 22:14
Капризов не набрал очки в матче с «Оттавой». У Кирилла 18+16 в 32 играх сезона
вчера, 21:58
Самсонов о Кузнецове: «Женька для раздевалки ценный игрок. На матчах он никогда не шутил, серьезно настраивался»
вчера, 21:20
Морозов о появлении новых команд в КХЛ: «У нас высокие требования, для регионов это будет затратно. Должно быть большое желание местных властей»
вчера, 20:45
Мухамадуллин травмировался в матче против «Торонто». Это была первая игра защитника «Сан-Хосе» после 4 матчей подряд вне заявки
вчера, 20:35
Канцеров о Мозякине в Зале славы отечественного хоккея: «Легенда. В детстве всегда равнялся на него. Зарипов тоже достоин»
вчера, 20:20
Гендиректор «Динамо» про обмен Кудашова в «Адмирал»: «Учли пожелание Артема, пошли навстречу. Он был в аренде, по регламенту мы не могли вернуть его во время сезона»
вчера, 19:39
Тринеев дебютирует в НХЛ – в матче «Вашингтона» с «Виннипегом». У 23-летнего форварда 6+6 в 15 играх сезона АХЛ
вчера, 19:22
Морозов об отсутствии сборной легионеров КХЛ на Кубке Первого канала: «Новосибирск далековато. Длинный перелет, изменение часового пояса повлияет на дальнейшие результаты хоккеистов»
вчера, 18:40
Мозякин о сравнениях с Ткачевым: «Он больше распасовщик, наверное. Я в конце карьеры забивал больше. По видению площадки и катанию есть сходство»
вчера, 15:50