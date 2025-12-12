Макдэвид вошел в топ-10 в истории НХЛ по числу ассистентских покеров (12), набрав 0+4 в матче с «Детройтом». У Кучерова их стало 7

Коннор Макдэвид вошел в топ-10 в истории НХЛ по числу ассистентских покеров (12).

Капитан «Эдмонтона » Коннор Макдэвид сделал 4 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом » (4:1).

На счету 28-летнего канадца стало 48 (16+32) очков в 31 игре в текущем сезоне. Он идет на втором месте в гонке бомбардиров лиги и лидирует в гонке ассистентов.

Матч с 4+ ассистами стал для Макдэвида 12-м за карьеру в лиге в рамках регулярок. Это лучший результат среди действующих игроков.

В топ-5 также входят Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 9), Сидни Кросби («Питтсбург», 8), Никита Кучеров («Тампа », 7 – сегодня сделал ассистентский покер в матче с «Нью-Джерси»), Артемий Панарин («Рейнджерс», 6).

При этом в истории лиги Коннор вошел в топ-10 по числу таких игр, сравнявшись с Жильбером Перро и Никласом Бэкстремом (у всех по 12).

Выше идут Уэйн Гретцки (76), Марио Лемье (36), Пол Коффи (19), Брайан Троттье (16), Дэйл Хаверчак, Адам Оутс (оба – по 15) и Бобби Орр (13).