Стэмкос с покером, Ли с 2+2 и Хайман с хет-триком – звезды дня в НХЛ. Кучеров и Макдэвид с 0+4 не вошли в тройку

Стивен Стэмкос, Андерс Ли и Зак Хайман – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ .

Третья звезда – форвард «Эдмонтона» Зак Хайман с 3 шайбами в матче с «Детройтом» (4:1). Хет-трик стал для него 6-м за карьеру в рамках регулярных чемпионатов.

Вторая звезда – форвард «Айлендерс » Андерс Ли с 4 (2+2) очками в матче с «Анахаймом» (5:2).

Первая звезда – форвард «Нэшвилла» Стивен Стэмкос с 4 шайбами в матче с «Сент-Луисом» (7:2). Покер стал для него 2-м за карьеру.

Капитан «Эдмонтона » Коннор Макдэвид и форвард «Тампы» Никита Кучеров, сделавшие ассистентские покеры, не были включены в тройку.

День легенд «Тампы»: у Кучерова – 0+4, а Стэмкос сделал покер! Жаль, что в разных матчах