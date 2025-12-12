21-летний вратарь «Монреаля» Фаулер дебютировал в НХЛ – победа в матче с «Питтсбургом». Он отразил 36 из 38 бросков и стал 1-й звездой
Вратарь «Монреаля» Джейкоб Фаулер дебютировал в НХЛ и записал в актив победу над «Питтсбургом» (4:2) в матче регулярного чемпионата.
21-летний американец отразил 36 из 38 бросков «Пингвинс» и был признан первой звездой встречи.
Фаулер был выбран «Монреалем» на драфте-2023 под общим 69-м номером в 3-м раунде.
В прошлом сезоне он был признан лучшим вратарем NCAA – 25 побед в 35 играх за Бостонский колледж (94,0% сэйвов, коэффициент надежности 1,63).
В текущем сезоне у Джейкоба 10 побед в 15 играх в составе «Лаваля» в регулярке АХЛ при 3 шатаутах (91,0% сэйвов, КН 2.09).
В 2024 году он выиграл МЧМ со сборной США, сыграв 3 матча на турнире.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
