Третьяк о том, что Фетисов назвал его сумасшедшим: «Многим лень читать дальше заголовков, они выставляют себя в глупом свете. Учитесь внимательно читать и понимать смысл сказанного»
Владислав Третьяк ответил на слова Вячеслава Фетисова, назвавшего его сумасшедшим.
Ранее президент ФХР, говоря о Романе Ротенберге, заявил, что главный тренер СКА пошел по советскому пути, замкнув на себе все обязанности, как Анатолий Тарасов и Виктор Тихонов.
Двукратный олимпийский чемпион Фетисов не согласился с мнением Третьяка.
«Учитесь внимательно читать и понимать смысл сказанного. К сожалению, многим лень читать дальше заголовков и они выставляют себя в глупом свете.
Все хоккейные люди знают о разнице управленческих подходов к строительству хоккейной команды. Первый, североамериканский: за комплектование, за подбор игроков отвечает генеральный менеджер, а тренера просто приглашают руководить готовым составом.
Второй – традиционный советский. Когда сам главный тренер выбирает хоккеистов себе в команду, исходя из своих планов и требований. Именно так работали Анатолий Тарасов и Виктор Тихонов. И ту же самую методику взял на вооружение Роман Ротенберг. Абсолютно правильная, уместная аналогия», – сказал Третьяк.
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