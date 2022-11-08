Третьяк о том, что Фетисов назвал его сумасшедшим: «Многим лень читать дальше заголовков, они выставляют себя в глупом свете. Учитесь внимательно читать и понимать смысл сказанного»

ответил на слова , назвавшего его сумасшедшим.

Ранее президент , говоря о Романе Ротенберге, заявил, что главный тренер пошел по советскому пути, замкнув на себе все обязанности, как Анатолий Тарасов и Виктор Тихонов.

Двукратный олимпийский чемпион Фетисов не согласился с мнением Третьяка.

«Учитесь внимательно читать и понимать смысл сказанного. К сожалению, многим лень читать дальше заголовков и они выставляют себя в глупом свете.

Все хоккейные люди знают о разнице управленческих подходов к строительству хоккейной команды. Первый, североамериканский: за комплектование, за подбор игроков отвечает генеральный менеджер, а тренера просто приглашают руководить готовым составом.

Второй – традиционный советский. Когда сам главный тренер выбирает хоккеистов себе в команду, исходя из своих планов и требований. Именно так работали Анатолий Тарасов и Виктор Тихонов. И ту же самую методику взял на вооружение . Абсолютно правильная, уместная аналогия», – сказал Третьяк.