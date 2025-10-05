Игорь Никитин прокомментировал победу в матче с «Северсталью» (3:2).

– Были хорошие отрезки, были selfish (эгоистичные – Спортс”) отрезки. Наши ребята – командные игроки, поэтому понимают, как можно выигрывать за счет команды.

– Можно сказать, что команда сделала правильные выводы? Вы довольны тем, как ЦСКА сыграл в этом матче?

– Мы не провели сегодня идеальный матч. Против «Северстали » тяжело держать концентрацию всю игру.

Победа – результат того, что парни пытались играть в командный хоккей, – сказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.