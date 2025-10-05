Никитин о 3:2 с «Северсталью»: «Были хорошие отрезки, были selfish отрезки. Победа – результат того, что парни пытались играть в командный хоккей»
Игорь Никитин прокомментировал победу в матче с «Северсталью» (3:2).
– Были хорошие отрезки, были selfish (эгоистичные – Спортс”) отрезки. Наши ребята – командные игроки, поэтому понимают, как можно выигрывать за счет команды.
– Можно сказать, что команда сделала правильные выводы? Вы довольны тем, как ЦСКА сыграл в этом матче?
– Мы не провели сегодня идеальный матч. Против «Северстали» тяжело держать концентрацию всю игру.
Победа – результат того, что парни пытались играть в командный хоккей, – сказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
