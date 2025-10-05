  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Никитин о 3:2 с «Северсталью»: «Были хорошие отрезки, были selfish отрезки. Победа – результат того, что парни пытались играть в командный хоккей»
0

Никитин о 3:2 с «Северсталью»: «Были хорошие отрезки, были selfish отрезки. Победа – результат того, что парни пытались играть в командный хоккей»

Игорь Никитин прокомментировал победу в матче с «Северсталью» (3:2).

– Были хорошие отрезки, были selfish (эгоистичные – Спортс”) отрезки. Наши ребята – командные игроки, поэтому понимают, как можно выигрывать за счет команды.

– Можно сказать, что команда сделала правильные выводы? Вы довольны тем, как ЦСКА сыграл в этом матче?

– Мы не провели сегодня идеальный матч. Против «Северстали» тяжело держать концентрацию всю игру.

Победа – результат того, что парни пытались играть в командный хоккей, – сказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoМатч ТВ
logoИгорь Никитин
logoСеверсталь
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Рокко Грималди: «Когда играл в Америке, слышал о СКА и ЦСКА»
сегодня, 12:34
Михаил Григоренко: «Для меня ЦСКА – более интересный соперник, чем СКА»
сегодня, 09:48
Мингачев о ЦСКА после 1:3 от «Металлурга»: «Нас подвело выполнение задания. Плохо делали то, о чем договаривались»
сегодня, 05:55
Главные новости
Евгений Артюхин: «Селекция СКА была слабой. Клуб не угадал с иностранцами. Недостаточно хорошо поработали на рынке свободных агентов»
2 минуты назад
Козырев о поражении «Северстали»: «Играя с ЦСКА, сложно отыгрываться. Возможности были, но в концовке не хватило силенок. На результат повлияли наши индивидуальные ошибки»
29 минут назад
«Филадельфия» обменяла Эллиса и драфт-пик в «Сан-Хосе» на Грундстрема и Гурьева
8сегодня, 17:55
Кудашов о 4:1 с «Торпедо»: «Мы взвинтили темп за счет перехода на три звена. В «Динамо» есть ряд хоккеистов, которые любят много играть. Довольны двумя очками»
1сегодня, 17:37
Ткачев об отсутствии голов: «Не парюсь. Забью один – там уже снежным комом пойдет, думаю»
5сегодня, 17:26
«Чикаго» подписал полноценный контракт с Гризликом на год. Кэпхит – 1 млн долларов
9сегодня, 16:49
«Динамо» выиграло 5 из 6 последних матчей. Комтуа сделал дубль в игре против «Торпедо», Джиошвили набрал 1+1
8сегодня, 16:37
КХЛ. «Торпедо» уступило «Динамо» Москва, «Северсталь» проиграла ЦСКА, «Металлург» обыграл «Спартак», «Салават» победил «Сочи»
213сегодня, 16:24
«Ак Барс» выиграл 4 из 5 последних матчей. Команда Гатиятулина идет 6-й на Востоке
7сегодня, 16:23
Чинахов уволил Бабаева. Новым агентом форварда «Коламбуса» стал Рик Комаров
14сегодня, 15:57
Ко всем новостям
Последние новости
Карпухин о 3:1 с «Амуром»: «Ак Барс» допускал минимум ошибок. Мы не делали авантюрных передач через центр или пятак, играли просто, это приносило результат»
17 минут назад
Тренер «Амура» Гальченюк: «Ак Барс» заслуженно победил, хорошо сохранял шайбу, возил нас. Определяющим моментом считаю то, что мы не смогли забить при «5 на 3»
141 минуту назад
Исаков об 1:4 от «Динамо»: «Торпедо» оставило много сил и эмоций, но получило плохой результат. Есть моменты, которые надо подтягивать. Нужно больше страсти за воротами, работать над завершением»
59 минут назад
Гатиятулин о 3:1 с «Амуром»: «Нужная победа. Важно было после прошлого хорошего матча сыграть этот с предельной концентрацией. И нам это удалось»
1сегодня, 18:16
Буцаев о «Сибири»: «Красивый хоккей – когда положительный результат на табло, это главное. Хотим видим наглую, дерзкую команду с правильной игрой в атаке и обороне, это не дело одного дня»
сегодня, 17:15
Десятков после 1:2 от «Адмирала»: «Ладе» сейчас не до зрелищности. Вспомнил недавно слова Петра Воробьева: «Дешевле построить оборону, чем купить атаку». Мы сейчас на этом сосредоточены»
2сегодня, 16:59
Тамбиев о 2:1 с «Ладой»: «Если убрать удаления, которые немного ломали игру, то я доволен командой. Проявили волю к победе, добыли важные 2 очка»
сегодня, 16:15
Козлов о 3:1 с «Сочи»: «Хороший 1-й период, во 2-м «Салават» сбавил обороты. Понравилось, что в 3-м снова стали играть в нужный хоккей: единоборства, проход в среднюю зону без потерь»
2сегодня, 15:38
«Лада» проиграла 10 из 12 матчей в сезоне. Команда Десяткова идет на последнем месте в КХЛ
5сегодня, 15:26
Крикунов об 1:3 от «Салавата»: «Не хватает мастерства. Наверное, даже больше характера нужно. Если забиваешь всего один гол, очень сложно выиграть»
2сегодня, 14:41