Ротенберг о Дне учителя: «Родители и дядя сыграли огромную роль в моей жизни. Своим примером показывали, как нужно идти вперед, добиваться успехов»

поздравил учителей с профессиональным праздником.

Сегодня, 5 октября, отмечается День учителя.

«Всегда с теплотой и уважением вспоминаю своих школьных учителей. Именно они дали первые знания и научили тому, что помогает и сегодня.

Огромную роль в моей жизни сыграли и другие учителя – родители и дядя. Они своим примером показывали, как нужно идти вперед, добиваться успехов в жизни и спорте.

Хочу поблагодарить замечательных хоккейных учителей – Виктора Васильевича Тихонова, Владимира Владимировича Юрзинова, Владислава Александровича Третьяка. Считаю, что сегодня и их праздник.

Огромная благодарность всем педагогам за их важный труд! С Днем учителя!» – написал главный тренер в телеграм-канале.

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