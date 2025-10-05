Гатиятулин о 3:1 с «Амуром»: «Нужная победа. Важно было после прошлого хорошего матча сыграть этот с предельной концентрацией. И нам это удалось»

Анвар Гатиятулин высказался после матча с «Амуром» (3:1).

– Нужная победа. Важно было после прошлого хорошего матча сыграть этот с предельной концентрацией. И нам это удалось. Нужно прибавлять в этом направлении.

– Два штрафа за нарушение численного состава. Что это было? Из‑за чего?

– Поторопились. Наверное, тому игроку, который был с шайбой, надо было более правильно сыграть. Развернулся бы в другую сторону – этого нарушения бы не было.

– Яшкин забрасывает третью шайбу за два матча. Можно ли сказать, что его результативность изменилась именно за счет того, что он играет в новом сочетании?

– Мы смотрим разные сочетания и оставляем те, которые эффективны. Еще предстоит работать над многими компонентами, – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин .

«Ак Барс» выиграл 4 из 5 последних матчей. Команда Гатиятулина идет 6-й на Востоке