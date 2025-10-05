Вячеслав Буцаев подвел итоги матча «Сибири» с «Барысом» (1:0 Б).

Это был первый матч «Сибири » при тренере Буцаеве.

– Эмоциональная, очень тяжелая для всех игра. Не только для игроков, но и для болельщиков. Рады, что набрали два очка. Поздравляю с этим ребят.

– Какой увидели команду за одну раскатку и одну тренировку?

– Тяжело что-то увидеть на тренировке. Сегодня увидели в игре. Все на лицо, все на поляне. Есть над чем работать, что исправлять. Проблемы есть, на этом жизнь не заканчивается, будем двигаться вперед.

– Год назад за «Барыс» вы дебютировали с победы 1:0. План начала работы – играть «от печки»?

– Что значит «от печки»?

– С минимумом ошибок и риска…

– Сегодня мы допускали много ошибок, но вратарь подчищал, здорово сыграл, первая игра на ноль. Рады за него.

В хоккее нет лихой атаки и отсутствия обороны. Здесь все должно быть правильно, чтобы четко играть, наладить каждую линию, чтобы красиво комбинировать, забивать. Есть брак, технические проблемы, надо продолжать требовать и работать. Не понимаю, когда говорят о красивом хоккее. Красивый хоккей – когда положительный результат на табло. Это главное.

– Сейчас будет пауза, есть возможность поработать. Когда увидим уже полностью вашу команду?

– Это не сиюминутный процесс. Хотим видим наглую, дерзкую команду с правильной игрой в атаке и обороне. Это не дело одного дня. Шаг за шагом будем прививать то, что хочу видеть.

– Яковлев сказал, что на первой тренировке при каждой ошибке вы свистели и останавливали процесс. Что приходилось объяснять?

– Много внимания деталям уделяем, чтобы в игре хоккеистам было проще. Если все пустить на самотек – это не требование. Через это складывается игровая дисциплина. Кто-то не сразу понял новые упражнения. Посыл был дан команде, что хотим больше видеть агрессии, бросков и движения шайбы.

– Не удивило, что много чего пришлось доносить?

– Все выхваляют и восхищаются зарубежными тренерами. Ничего не имею против коллег, но все отмечают, что они уделяют особо внимание деталям. Почему-то никто не говорит, что и наши тренеры делают то же самое. Я не исключение.

– Какие трудности перед вами сейчас главные?

– Есть корректировки. Без контакта с ребятами невозможно их донести. Диалог есть. Самое главное – конкуренция. Не выполняешь – не играешь.

– Епанчинцев говорил, что нет возможности посадить кого-то. Вы вызвали игроков из «Динамо-Алтай», чтобы могли так сделать?

– Естественно, должен понимать ближайший резерв, может ли он составить конкуренцию. Может, он не такой большой, но я должен знать, рассчитывать ли на резерв или чего-то им еще не хватает для игры в КХЛ , – сказал главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев.

«Сибирь» выиграла в первом матче при Буцаеве. Было 3 поражения подряд