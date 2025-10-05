  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Буцаев о «Сибири»: «Красивый хоккей – когда положительный результат на табло, это главное. Хотим видим наглую, дерзкую команду с правильной игрой в атаке и обороне, это не дело одного дня»
0

Буцаев о «Сибири»: «Красивый хоккей – когда положительный результат на табло, это главное. Хотим видим наглую, дерзкую команду с правильной игрой в атаке и обороне, это не дело одного дня»

Вячеслав Буцаев подвел итоги матча «Сибири» с «Барысом» (1:0 Б).

Это был первый матч «Сибири» при тренере Буцаеве.

– Эмоциональная, очень тяжелая для всех игра. Не только для игроков, но и для болельщиков. Рады, что набрали два очка. Поздравляю с этим ребят.

– Какой увидели команду за одну раскатку и одну тренировку?

– Тяжело что-то увидеть на тренировке. Сегодня увидели в игре. Все на лицо, все на поляне. Есть над чем работать, что исправлять. Проблемы есть, на этом жизнь не заканчивается, будем двигаться вперед.

– Год назад за «Барыс» вы дебютировали с победы 1:0. План начала работы – играть «от печки»?

– Что значит «от печки»?

– С минимумом ошибок и риска…

– Сегодня мы допускали много ошибок, но вратарь подчищал, здорово сыграл, первая игра на ноль. Рады за него.

В хоккее нет лихой атаки и отсутствия обороны. Здесь все должно быть правильно, чтобы четко играть, наладить каждую линию, чтобы красиво комбинировать, забивать. Есть брак, технические проблемы, надо продолжать требовать и работать. Не понимаю, когда говорят о красивом хоккее. Красивый хоккей – когда положительный результат на табло. Это главное.

– Сейчас будет пауза, есть возможность поработать. Когда увидим уже полностью вашу команду?

– Это не сиюминутный процесс. Хотим видим наглую, дерзкую команду с правильной игрой в атаке и обороне. Это не дело одного дня. Шаг за шагом будем прививать то, что хочу видеть.

– Яковлев сказал, что на первой тренировке при каждой ошибке вы свистели и останавливали процесс. Что приходилось объяснять?

– Много внимания деталям уделяем, чтобы в игре хоккеистам было проще. Если все пустить на самотек – это не требование. Через это складывается игровая дисциплина. Кто-то не сразу понял новые упражнения. Посыл был дан команде, что хотим больше видеть агрессии, бросков и движения шайбы.

– Не удивило, что много чего пришлось доносить?

– Все выхваляют и восхищаются зарубежными тренерами. Ничего не имею против коллег, но все отмечают, что они уделяют особо внимание деталям. Почему-то никто не говорит, что и наши тренеры делают то же самое. Я не исключение.

– Какие трудности перед вами сейчас главные?

– Есть корректировки. Без контакта с ребятами невозможно их донести. Диалог есть. Самое главное – конкуренция. Не выполняешь – не играешь.

– Епанчинцев говорил, что нет возможности посадить кого-то. Вы вызвали игроков из «Динамо-Алтай», чтобы могли так сделать?

– Естественно, должен понимать ближайший резерв, может ли он составить конкуренцию. Может, он не такой большой, но я должен знать, рассчитывать ли на резерв или чего-то им еще не хватает для игры в КХЛ, – сказал главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев.

«Сибирь» выиграла в первом матче при Буцаеве. Было 3 поражения подряд

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoСибирь
logoКХЛ
logoБарыс
logoМатч ТВ
logoВячеслав Буцаев
logoSports – Казахстан
logoЛуи Доминге
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кравец про 0:1 от «Сибири»: «Когда не забиваешь, сложно выиграть. Обе команды достойно провели игру, хорошая борьба, движение»
сегодня, 14:27
Буцаев про слухи об уходе Доминге: «Он показал свою состоятельность сегодня. Работаем в нынешних реалиях, Луи – игрок «Сибири»
4сегодня, 13:59
«Сибирь» выиграла в первом матче при Буцаеве. Было 3 поражения подряд
2сегодня, 12:58
Главные новости
Кудашов о 4:1 с «Торпедо»: «Мы взвинтили темп за счет перехода на три звена. В «Динамо» есть ряд хоккеистов, которые любят много играть. Довольны двумя очками»
12 минут назад
Ткачев об отсутствии голов: «Не парюсь. Забью одну, там уже снежным комом пойдет, думаю»
223 минуты назад
«Чикаго» подписал полноценный контракт с Гризликом на год. Кэпхит – 1 млн долларов
8сегодня, 16:49
«Динамо» выиграло 5 из 6 последних матчей. Комтуа сделал дубль в игре против «Торпедо», Джиошвили набрал 1+1
6сегодня, 16:37
КХЛ. «Торпедо» уступило «Динамо» Москва, «Северсталь» проиграла ЦСКА, «Металлург» обыграл «Спартак», «Салават» победил «Сочи»
212сегодня, 16:24
«Ак Барс» выиграл 4 из 5 последних матчей. Команда Гатиятулина идет 6-й на Востоке
7сегодня, 16:23
Чинахов уволил Бабаева. Новым агентом форварда «Коламбуса» стал Рик Комаров
11сегодня, 15:57
Жамнов после 2:6 от «Металлурга»: «Падают все, нужно уметь подниматься. «Спартак» сделает правильные выводы, эта игра пойдет на пользу, будет урок для нас»
7сегодня, 15:15
Ротенберг выложил фото с Тюкавиным: «Динамо» стало обладателем Кубка России по хоккею с мячом! Болели на трибунах с Константином. С удовольствием следил за игроками»
22сегодня, 15:05Фото
Ткачев об адаптации к системе Разина: «Меня все устраивает, кайфую от хоккея. Дай бог, чтобы так все и продолжалось»
8сегодня, 14:53
Ко всем новостям
Последние новости
Десятков после 1:2 от «Адмирала»: «Нам сейчас не до зрелищности. Вспомнил как раз слова Петра Воробьева: «Дешевле построить оборону, чем купить атаку». Мы сейчас на этом сосредоточены»
50 минут назад
Тамбиев о 2:1 с «Ладой»: «Если убрать удаления, которые немного ломали игру, то я доволен командой. Проявили волю к победе, добыли важные 2 очка»
сегодня, 16:15
Козлов о 3:1 с «Сочи»: «Хороший 1-й период, во 2-м «Салават» сбавил обороты. Понравилось, что в 3-м снова стали играть в нужный хоккей: единоборства, проход в среднюю зону без потерь»
2сегодня, 15:38
«Лада» проиграла 10 из 12 матчей в сезоне. Команда Десяткова идет на последнем месте в КХЛ
3сегодня, 15:26
Крикунов об 1:3 от «Салавата»: «Не хватает мастерства. Наверное, даже больше характера нужно. Если забиваешь всего один гол, очень сложно выиграть»
2сегодня, 14:41
Кравец про 0:1 от «Сибири»: «Когда не забиваешь, сложно выиграть. Обе команды достойно провели игру, хорошая борьба, движение»
сегодня, 14:27
Разин одержал 300-ю победу на посту тренера в КХЛ
2сегодня, 14:14
Буцаев про слухи об уходе Доминге: «Он показал свою состоятельность сегодня. Работаем в нынешних реалиях, Луи – игрок «Сибири»
4сегодня, 13:59
«Салават» впервые в сезоне выиграл 2 матча подряд. Команда Козлова идет 11-й на Востоке
15сегодня, 13:49
«Сибирь» выиграла в первом матче при Буцаеве. Было 3 поражения подряд
2сегодня, 12:58