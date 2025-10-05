Десятков после 1:2 от «Адмирала»: «Нам сейчас не до зрелищности. Вспомнил как раз слова Петра Воробьева: «Дешевле построить оборону, чем купить атаку». Мы сейчас на этом сосредоточены»

Павел Десятков высказался после матча с «Адмиралом» (1:2 ОТ).

– Может, не очень зрелищная игра с нашей стороны, к сожалению. Но нам сейчас не до зрелищности, как говорится. Мы пытаемся сыграть на результат.

Вспомнил как раз недавно высказывание Петра Ильича Воробьева: «Дешевле построить оборону, чем купить атаку». Мы сейчас на этом сосредоточены в большей степени.

– Визуально будто «Лада» стала проще входить в зону в большинстве. Замечаете позитивную динамику?

– Есть позитивные моменты. Но я после игры ребятам сказал: «Ну нужно же просто нанести один бросок, который решит любое большинство». И тут не надо искать какие‑то варианты хитроумных розыгрышей. А просто кого‑то из игроков вывести на завершающую стадию.

Второй период мы плохо играли, однако большинство «5 на 3» мы должны реализовывать в любом состоянии практически с любыми исполнителями. Мы этого не сделали. Это нам не помогло, а где‑то и помешало.

Если говорить, что мы заработали балл… Скорее, мы его просто сохранили, выходя на лед при счете 0:0. Но соперник тяжелый, у них организованная команда. Тут не отнять.

Видно руку Леонида Григорьевича [Тамбиева ]. Он перестраивает команду тоже в силу своих возможностей, это видно. У них достаточно крепкая оборона, ее достаточно тяжело преодолевать. Но у нас было недостаточно моментов, чтобы сегодня заработать два очка, – сказал главный тренер «Лады» Павел Десятков .

«Лада» проиграла 10 из 12 матчей в сезоне. Команда Десяткова идет на последнем месте в КХЛ