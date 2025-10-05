Тренер «Амура» Гальченюк: «Ак Барс» заслуженно победил, хорошо сохранял шайбу, возил нас. Определяющим моментом считаю то, что мы не смогли забить при «5 на 3»

Александр Гальченюк подвел итоги матча «Амура» с «Ак Барсом» (1:3).

– Хорошая была игра. Соперник заслуженно победил. Очень хорошо сохранял шайбу, возил нас. Определяющим моментом считаю то, что мы не смогли забить при игре «5 на 3». Такое преимущество не использовали…

– Правда ли, что после первой игры в команде вы закрыли игроков в отеле? Пошло ли на пользу?

– Где? Здесь? Нет, ничего такого не было. Не та информация. В смысле, для разговора закрыл? Нет. Наоборот, я дал им на час больше. Отбой обычно в 11, а я дал в 12… Нигде не закрывал.

– Четыре броска за два периода. О чем это может говорить?

– Как я уже сказал, сильный соперник. Не дают так много бросать. Где‑то можно было несколько раз дополнительно бросить, что‑то выдумать. Но это игра захлестывает. Где‑то можно было проще сыграть. Были бы дополнительно 5-8 бросков. Согласен, надо было больше бросать.

– Для вас есть отличия в этих двух матчах в Казани?

– Основное различие для нас то, что было большинство «5 на 3». Это был интригующий момент, – сказал главный тренер «Амура » Александр Гальченюк .