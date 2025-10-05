Сергей Широков: «Ответственность перед Епанчинцевым есть, переживаем его увольнение. Но теперь у «Сибири» новый тренер. Главные посылы от Буцаева: дисциплина на льду и в раздевалке»

Сергей Широков высказался после матча с «Барысом» (1:0 Б).

Это был первый матч «Сибири» при тренере Вячеславе Буцаеве . Ранее клуб уволил Вадима Епанчинцева из-за неудовлетворительных результатов.

«Смена тренера – стресс для команды в любом случае. Сегодня эмоции были положительные. Надеюсь, команда будет показывать стабильные результаты и пойдет вверх по таблице.

В моей карьере за 20 лет, кажется, тренерская отставка по ходу сезона случилась впервые. Но надо двигаться дальше. Ответственность перед Епанчинцевым есть, коллектив переживает его увольнение. Но это уже прошлое. Неприятно, однако у нас теперь новый главный тренер со своими требованиями, которые мы обязаны выполнять. У нас есть контракты, семьи, болельщики.

Сезон только начался, надеюсь, что ребята подойдут ответственно к своим обязанностям. Главные посылы от Буцаева: дисциплина на льду, дисциплина в раздевалке. В ЦСКА с ним работал очень давно, это требовательный тренер. Нужно выполнять то, что он говорит, и быть в хорошей физической форме.

В Уфе пропустили много ненужных голов. Хотели сегодня поддержать нашего вратаря, спасибо за его сэйвы. У него тоже что-то не получалось, надеюсь, что добавим ему уверенности – и он раскрепостится.

Хочу сказать болельщикам спасибо за поддержку, они уникальные, спасибо им большое! Будем делать все, чтобы их радовать, а кто главный тренер – это не мы решаем. Будем стараться делать свою работу хорошо», – сказал нападающий «Сибири » Сергей Широков .