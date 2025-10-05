Козырев о поражении «Северстали»: «Играя с ЦСКА, сложно отыгрываться. Возможности были, но в концовке не хватило силенок. На результат повлияли наши индивидуальные ошибки»

Андрей Козырев высказался о поражении от ЦСКА (2:3).

«Сегодня на результат матча повлияли наши индивидуальные ошибки. Играя с ЦСКА, командой, которая организованно действует в обороне, сложно отыгрываться, хотя у нас были возможности и моменты.

Но в концовке не хватило силенок. Мы сами подарили голы ЦСКА », – сказал главный тренер «Северстали » Андрей Козырев .