Козырев о поражении «Северстали»: «Играя с ЦСКА, сложно отыгрываться. Возможности были, но в концовке не хватило силенок. На результат повлияли наши индивидуальные ошибки»
Андрей Козырев высказался о поражении от ЦСКА (2:3).
«Сегодня на результат матча повлияли наши индивидуальные ошибки. Играя с ЦСКА, командой, которая организованно действует в обороне, сложно отыгрываться, хотя у нас были возможности и моменты.
Но в концовке не хватило силенок. Мы сами подарили голы ЦСКА», – сказал главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
