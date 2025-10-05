Провольнев провел 500-й матч в КХЛ. У защитника ЦСКА 113 очков в лиге с учетом плей-офф
Владислав Провольнев сыграл 500-й матч в КХЛ.
Юбилейной для 30-летнего защитника ЦСКА стала игра Фонбет Чемпионата КХЛ с «Северсталью» (3:2).
Владислав Провольнев дебютировал в КХЛ в сезоне-2015/16, за ЦСКА играет с 2021 года.
Вместе с армейским клубом он выиграл два Кубка Гагарина (в 2022 и 2023 годах).
Всего в 500 матчах с учетом плей-офф он набрал 113 (37+76) очков при показателе полезности +32.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт ЦСКА
