1

Провольнев провел 500-й матч в КХЛ. У защитника ЦСКА 113 очков в лиге с учетом плей-офф

Владислав Провольнев сыграл 500-й матч в КХЛ.

Юбилейной для 30-летнего защитника ЦСКА стала игра Фонбет Чемпионата КХЛ с «Северсталью» (3:2).

Владислав Провольнев дебютировал в КХЛ в сезоне-2015/16, за ЦСКА играет с 2021 года.

Вместе с армейским клубом он выиграл два Кубка Гагарина (в 2022 и 2023 годах).

Всего в 500 матчах с учетом плей-офф он набрал 113 (37+76) очков при показателе полезности +32. 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт ЦСКА
logoЦСКА
logoКХЛ
logoВладислав Провольнев
logoСеверсталь
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Козырев о поражении «Северстали»: «С ЦСКА сложно отыгрываться. Возможности были, но в концовке не хватило силенок. На результат повлияли наши индивидуальные ошибки»
сегодня, 18:53
Никитин о 3:2 с «Северсталью»: «Были хорошие отрезки, были selfish отрезки. Победа – результат того, что парни пытались играть в командный хоккей»
3сегодня, 18:30
Рокко Грималди: «Когда играл в Америке, слышал о СКА и ЦСКА»
сегодня, 12:34
Главные новости
Крикунов о том, считает ли себя Аль Капоне в тренерском деле: «Нет. Работаю 40-й сезон, он будет последним. Наверное, я один остался со времен СССР»
339 минут назад
Разин о том, что Ткачев не забивает: «Меня это вообще не беспокоит. Он создает много моментов для партнеров и они возглавляют список бомбардиров»
55 минут назад
Канцеров о Кузнецове в «Металлурге»: «Надеюсь, он нас усилит. Но сейчас и без него здорово получается. Если он добавит еще больше скорости, голов и креатива, будет здорово»
1сегодня, 19:33
Евгений Артюхин: «Селекция СКА была слабой. Клуб не угадал с иностранцами. Недостаточно хорошо поработали на рынке свободных агентов»
3сегодня, 19:20
Козырев о поражении «Северстали»: «С ЦСКА сложно отыгрываться. Возможности были, но в концовке не хватило силенок. На результат повлияли наши индивидуальные ошибки»
сегодня, 18:53
«Филадельфия» обменяла Эллиса и драфт-пик в «Сан-Хосе» на Грундстрема и Гурьева
9сегодня, 17:55
Кудашов о 4:1 с «Торпедо»: «Мы взвинтили темп за счет перехода на три звена. В «Динамо» есть ряд хоккеистов, которые любят много играть. Довольны двумя очками»
1сегодня, 17:37
Ткачев об отсутствии голов: «Не парюсь. Забью один – там уже снежным комом пойдет, думаю»
5сегодня, 17:26
«Чикаго» подписал полноценный контракт с Гризликом на год. Кэпхит – 1 млн долларов
9сегодня, 16:49
«Динамо» выиграло 5 из 6 последних матчей. Комтуа сделал дубль в игре против «Торпедо», Джиошвили набрал 1+1
11сегодня, 16:37
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Широков: «Ответственность перед Епанчинцевым есть, переживаем его увольнение. Но теперь у «Сибири» новый тренер. Главные посылы от Буцаева: дисциплина на льду и в раздевалке»
6 минут назад
Подъяпольский после 4:1 с «Торпедо»: «Чувствую себя хорошо, но игровую форму мне еще набирать и набирать. Не в самом оптимальном состоянии нахожусь»
118 минут назад
Берлев о 2 победах «Салавата» подряд: «Сейчас любые позитивные эмоции идут в копилочку. Надо за них цепляться и наращивать успех»
30 минут назад
Карпухин о 3:1 с «Амуром»: «Ак Барс» допускал минимум ошибок. Мы не делали авантюрных передач через центр или пятак, играли просто, это приносило результат»
сегодня, 19:05
Тренер «Амура» Гальченюк: «Ак Барс» заслуженно победил, хорошо сохранял шайбу, возил нас. Определяющим моментом считаю то, что мы не смогли забить при «5 на 3»
1сегодня, 18:41
Никитин о 3:2 с «Северсталью»: «Были хорошие отрезки, были selfish отрезки. Победа – результат того, что парни пытались играть в командный хоккей»
3сегодня, 18:30
Исаков об 1:4 от «Динамо»: «Торпедо» оставило много сил и эмоций, но получило плохой результат. Есть моменты, которые надо подтягивать. Нужно больше страсти за воротами, работать над завершением»
1сегодня, 18:23
Гатиятулин о 3:1 с «Амуром»: «Нужная победа. Важно было после прошлого хорошего матча сыграть этот с предельной концентрацией. И нам это удалось»
1сегодня, 18:16
Буцаев о «Сибири»: «Красивый хоккей – когда положительный результат на табло, это главное. Хотим видим наглую, дерзкую команду с правильной игрой в атаке и обороне, это не дело одного дня»
сегодня, 17:15
Десятков после 1:2 от «Адмирала»: «Ладе» сейчас не до зрелищности. Вспомнил недавно слова Петра Воробьева: «Дешевле построить оборону, чем купить атаку». Мы сейчас на этом сосредоточены»
2сегодня, 16:59