Евгений Артюхин: «Селекция СКА была слабой. Клуб не угадал с иностранцами. Недостаточно хорошо поработали на рынке свободных агентов»

Евгений Артюхин раскритиковал селекционную работу СКА.

Клуб проиграл три матча подряд и занимает седьмое место в Западной конференции, набрав 12 очков за 11 игр.

– В СКА задействовано много молодых ребят, та же вратарская линия очень молодая. Это перспективные игроки, и, если они так будут работать дальше, у них хорошее будущее.

Но сейчас, как я считаю, ребята еще не дотягивают до этого уровня. У них мало опыта, поэтому нет стабильности. Молодая вратарская линия – проблема. Также в обороне не хватает опытного защитника.

По моему мнению, СКА не угадал с иностранцами – они не показывают тот уровень, который должны показывать, и не набирают очки, которые должны набирать.

Критикуют вратарей, но и нападающие должны забивать. Молодые ребята стараются, набирают очки, но где опытные игроки и легионеры? На мой взгляд, селекция СКА была слабой. Недостаточно хорошо поработали на рынке свободных агентов и привезли слабых иностранцев. Из-за этого нет стабильной игры и нет побед.

– Вы согласны с теми, кто говорит, что СКА нужен опытный вратарь?

– Конечно. СКА нужен хороший первый номер, который будет помогать выигрывать, а молодые ребята должны быть на подхвате. Появится здоровая вратарская конкуренция, могут играть по очереди – и все будут в игровом тонусе и хорошем физическом состоянии. Будет и игровая практика, и время для отдыха, – сказал бывший игрок сборной России Евгений Артюхин.