Разин о том, что Ткачев не забивает: «Меня это вообще не беспокоит. Он создает много моментов для партнеров и они возглавляют список бомбардиров»

Андрей Разин подвел итоги матча против «Спартака» (6:2).

Владимир Ткачев отметился передачей в этой игре. За 12 матчей в составе магнитогорской команды форвард сделал 11 ассистов и не забросил ни одной шайбы.

– «Спартак» хорошо начал поддавливать. В первом периоде мы много оборонялись, хорошо использовали моменты. Второй и третий период играли лучше. Все закономерно.

Нас с победой. Меня порадовала картинка игры и результат.

– Вас беспокоит, что Ткачев раздает передачи, но не забивает?

– Нет. Меня это вообще не беспокоит. Он создает много моментов для своих партнеров и они возглавляют список бомбардиров.

– Как поздравляете своих хоккеистов с днем рождения?

– Я точно не пою.

– У вас восемь побед в девяти последних матчах. Можно сказать, что у вас получилось адаптировать новичков под ваш стиль игры?

– Большинство новичков адаптировались и понимают принцип игры, который мы требуем. Но все равно хочется большего, – сказал главный тренер «Металлурга » Андрей Разин .

