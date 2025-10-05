«Филадельфия» обменяла Эллиса и драфт-пик в «Сан-Хосе» на Грундстрема и Гурьева

«Филадельфия» и «Сан-Хосе» совершили обмен.

Во «Флайерс» перешли форвард Карл Грундстрем и защитник Артем Гурьев . Взамен «Шаркс» получили защитника Райана Эллиса и условный выбор в 6-м раунде драфта НХЛ в 2026-м.

«Сан-Хосе » в итоге получит более ранний из двух выборов в 6-м раунде, которыми владеет «Филадельфия ».

34-летний Эллис из-за травмы не играет с ноября 2021 года. За 11 сезонов в составе «Нэшвилла» и «Флайерс» он набрал 275 (76+199) очков в 566 играх. Договор с кэпхитом 6,25 млн долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.

Грундстрем набрал 9 (3+6) очков в 56 играх за «Сан-Хосе» в сезоне-2024/25. Срок его контракта с кэпхитом 1,8 млн долларов – до конца сезона-2025/26.

Гурьев провел сезон-2024/25 в ECHL, где набрал 5 (2+3) баллов в 47 играх. Он отправится в фарм-клуб «Флайерс» в АХЛ – «Лихай Вэлли». Соглашение с кэпхитом 860 тысяч долларов истекает в конце сезона-2025/26.