Канцеров о Кузнецове в «Металлурге»: «Надеюсь, он нас усилит. Но сейчас и без него здорово получается. Если он добавит еще больше скорости, голов и креатива, будет здорово»

Роман Канцеров высказался о переходе Евгения Кузнецова в «Металлург».

Сегодня клуб из Магнитогорска обыграл «Спартак» со счетом 6:2.

– Ждете дебюта Кузнецова? Для многих это легенда.

– Да, Евгений – обладатель Кубка Стэнли. Надеюсь, он нас усилит. Но сейчас у нас и без него здорово получается.

Если он добавит еще больше скорости, голов и креатива в нашу команду, будет вообще здорово, – сказал нападающий «Металлурга » Роман Канцеров .

Евгений Кузнецов – в «Металлурге». Как это вообще получилось?

Кузнецов оказался в «Металлурге» – и это счастье