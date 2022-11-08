Каменский о сравнении Ротенберга с Тарасовым и Тихоновым: «Нельзя таких людей сравнивать с начинающим тренером – это неправильно и неграмотно»

не согласился со словами про .

Президент ФХР, говоря о Романе Ротенберге, заявил, что главный тренер СКА пошел по советскому пути, замкнув на себе все обязанности, как и .

«Я не согласен с этим мнением. Нельзя таких людей сравнивать с начинающим тренером. Считаю, что это неправильно и неграмотно.

Когда Ротенберг закончит тренерскую работу, как Тихонов или Тарасов, тогда мы будем судить.

Но таких легендарных тренеров вообще ни с кем нельзя сравнивать. Это индивидуальные люди и единицы, которые раз в 100 лет рождаются. Это глупость», – заявил обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион.