Каменский о сравнении Ротенберга с Тарасовым и Тихоновым: «Нельзя таких людей сравнивать с начинающим тренером – это неправильно и неграмотно»
Валерий Каменский не согласился со словами Владислава Третьяка про Романа Ротенберга.
Президент ФХР, говоря о Романе Ротенберге, заявил, что главный тренер СКА пошел по советскому пути, замкнув на себе все обязанности, как Анатолий Тарасов и Виктор Тихонов.
«Я не согласен с этим мнением. Нельзя таких людей сравнивать с начинающим тренером. Считаю, что это неправильно и неграмотно.
Когда Ротенберг закончит тренерскую работу, как Тихонов или Тарасов, тогда мы будем судить.
Но таких легендарных тренеров вообще ни с кем нельзя сравнивать. Это индивидуальные люди и единицы, которые раз в 100 лет рождаются. Это глупость», – заявил обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион.
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