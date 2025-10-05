  • Спортс
  Кудашов о 4:1 с «Торпедо»: «Мы взвинтили темп за счет перехода на три звена. В «Динамо» есть ряд хоккеистов, которые любят много играть. Довольны двумя очками»
1

Кудашов о 4:1 с «Торпедо»: «Мы взвинтили темп за счет перехода на три звена. В «Динамо» есть ряд хоккеистов, которые любят много играть. Довольны двумя очками»

Алексей Кудашов высказался о победе в матче с «Торпедо» (4:1).

— Тяжелая игра для нас, особенно второй период, в третьем забили нужные голы. Как обычно, хочу выделить атмосферу в Нижнем Новгороде. Хочу поблагодарить наших болельщиков, которых сегодня, наверное, было даже больше, чем обычно. Хорошо, что они нас поддержали.

Довольны двумя очками. Готовимся дальше.

– В третьем периоде «Динамо» так добавило или у «Торпедо» закончился бензин?

– Ну, мы перешли на три звена. Возможно, что за счет этого получилось увеличить темп. Понимаете, у нас в команде есть ряд игроков, которые любят много играть. Когда мы играем в четыре звена, немного теряются ритм и темп.

Про «Торпедо» не могу сказать, устали они или нет. Но я считаю, что мы взвинтили темп за счет перехода на три звена. В игре были задействованы практически все, но играли три звена.

– Перестановки по составу начались еще во втором периоде, но сработали только в третьем?

– Да нет. Во втором было много большинства и меньшинства. Поэтому там перестановки в основном шли из-за того, что кто-то играл в меньшинстве. Там у нас были задействованы четыре центра, поэтому пришлось перестраиваться.

– Тем не менее Егор Римашевский практически не выходил во втором и третьем периодах.

– Нет, почему? Во втором он точно выходил и в меньшинстве играл. Да и в третьем. Но немного. У нас пара человек совсем мало сыграла. Но приходится иногда выбирать, у кого лучше получается, – сказал главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов

«Динамо» выиграло 5 из 6 последних матчей. Комтуа сделал дубль в игре против «Торпедо», Джиошвили набрал 1+1

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
