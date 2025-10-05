Ткачев об отсутствии голов: «Не парюсь. Забью одну, там уже снежным комом пойдет, думаю»

Владимир Ткачев высказался о своем выступлении в нынешнем сезоне.

Сегодня «Металлург» обыграл «Спартак » со счетом 6:2. Ткачев отметился передачей.

За 12 матчей в составе магнитогорской команды Владимир Ткачев сделал 11 ассистов и не забросил ни одной шайбы.

– Почему вас отправили на буллит?

– Ромка Канцеров и Миха (Никита Михайлис ) по две забили. Хотели кого-то из них отправить за хет-триком, они думали скинуться, но они «протыкали», меня отправили.

– Как относитесь к отсутствию шайб при солидном количестве результативных передач?

– Нормально, думаю, забью одну, там уже снежным комом пойдет. Поэтому вообще не парюсь, – сказал нападающий «Металлурга » Владимир Ткачев.