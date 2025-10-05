Подъяпольский после 4:1 с «Торпедо»: «Чувствую себя хорошо, но игровую форму мне еще набирать и набирать. Не в самом оптимальном состоянии нахожусь»

Владислав Подъяпольский высказался о победе в матче с «Торпедо» (4:1).

Подъяпольский защищал ворота «Динамо ». Вратарь сыграл во 2-й раз в сезоне-2025/26. Он отразил 44 из 45 бросков.

«Чувствую себя хорошо, но игровую форму мне еще набирать и набирать. Не в самом оптимальном состоянии нахожусь, но и не в плохом.

Не думаю, что есть какая-то закономерность в том, что после моего возвращения «Динамо» одержало две победы. Не смотрел пока пропущенный гол, но все пропущенные голы обидные.

Получил сегодня хорошую нагрузку от большого количества бросков «Торпедо ». После второго периода ничего сам игрокам не говорил, ребята все взрослые, все сами все понимают.

В турнирную таблицу сейчас не смотрю. Где-то с декабря можно туда заглядывать», – сказал вратарь «Динамо» Владислав Подъяпольский .