Карпухин о 3:1 с «Амуром»: «Ак Барс» допускал минимум ошибок. Мы не делали авантюрных передач через центр или пятак, играли просто, это приносило результат»

Илья Карпухин прокомментировал победу в игре против «Амура» (3:1).

– Что сегодня стало ключевым?

– Мы делали простые и правильные вещи. Могли создать проблемы только сами себе, но сыграли просто. Соперник ошибался, а мы их наказывали голами, забросили на две шайбы больше.

– Была ли какая-то особая установка сегодня не давать «Амуру» бросать?

– Блокировать броски всегда нужно, это аксиома. Мы просто играли по заданию, допускали минимум ошибок. Если у кого-то что-то не получалось, то помогали подчищать. Не делали авантюрных передач через центр или пятак, играли просто, это приносило результат. Много атаковали – отсюда такой итог.

– Можно сказать, что «Ак Барс» выбрался из кризиса?

– Скажу, что следующий матч – самый важный. Смотрим на игру, анализируем, что можно улучшить, и едем дальше. Не сбиваемся на шум вокруг, как машина двигаемся прямо, без лишних чувств, только вперед.

– Вы уже полностью адаптировались в Казани?

– Конечно, спасибо ребятам за это. И клубу тоже, тут все открытые и коммуникабельные, подсказывают и во всем помогают. Все проходит очень приятно и легко, – сказал защитник «Ак Барса» Илья Карпухин .

«Ак Барс» выиграл 4 из 5 последних матчей. Команда Гатиятулина идет 6-й на Востоке