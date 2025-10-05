Исаков об 1:4 от «Динамо»: «Торпедо» оставило много сил и эмоций, но получило плохой результат. Есть моменты, которые надо подтягивать. Нужно больше страсти за воротами, работать над завершением»

Алексей Исаков высказался после поражения от «Динамо» (1:4).

– Непростой для нас матч получился. Оставили много сил и эмоций, но получили плохой результат. Есть моменты, которые надо подтягивать.

Второй период мы отыграли лучше, чем соперник. Надо подтягивать реализацию и игру в первом и третьем периоде. Надо больше страсти за воротами, работать над завершением.

– Не чересчур ли команда была заряжена на броски?

– Я бы так не сказал. Должен быть баланс во всем. Посмотрим игру, сделаем определенные правки. То, что они много бросают, все равно перейдет потом в качество.

– «Динамо» тактически переиграло «Торпедо» в третьем периоде?

– Они выбрали свой план. Создали проблемы в средней зоне, сделали так, чтобы мы тратили много сил.

– Науменков отдых получил?

– Не буду раскрывать секреты. Он пропустил [матч] по уважительной причине.

– А перестановки в нападении?

– Даем возможность освежить состав. Здесь выпустили тех, кто больше подходит под игру против «Динамо».

– Как оцените дебют Александрова?

– Сложно сказать, потому что я был больше сконцентрирован в атаке. Вкратце если, то не увидел каких‑то ошибок, значит, он сыграл нормально.

– Почувствовали ли вы, что соперник перешел на игру в три звена?

– Мы сами переходили на игру в три звена. Я бы не сказал, что мы почувствовали. Это больше был акцент на наших звеньях.

– «Торпедо» доминирует по статистическим показателям – это тот стиль, которого вы хотите придерживаться?

– Ты всегда заходишь в матч с определенным планом. Сложно сказать. Конечно, мы хотим больше играть с шайбой, создавали моменты в позиционной атаке. Эти две неудачи нас немножко остудили.

– Согласитесь с тем, что Журавлев, седьмой защитник, который был в первом звене, отыграл прекрасно?

– Это номинально, что есть семь защитников. По ходу игры всегда есть перестановки. В следующих играх подумаем о том, как его использовать, – сказал главный тренер «Торпедо » Алексей Исаков .