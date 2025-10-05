Исаков об 1:4 от «Динамо»: «Торпедо» оставило много сил и эмоций, но получило плохой результат. Есть моменты, которые надо подтягивать. Нужно больше страсти за воротами, работать над завершением»
– Непростой для нас матч получился. Оставили много сил и эмоций, но получили плохой результат. Есть моменты, которые надо подтягивать.
Второй период мы отыграли лучше, чем соперник. Надо подтягивать реализацию и игру в первом и третьем периоде. Надо больше страсти за воротами, работать над завершением.
– Не чересчур ли команда была заряжена на броски?
– Я бы так не сказал. Должен быть баланс во всем. Посмотрим игру, сделаем определенные правки. То, что они много бросают, все равно перейдет потом в качество.
– «Динамо» тактически переиграло «Торпедо» в третьем периоде?
– Они выбрали свой план. Создали проблемы в средней зоне, сделали так, чтобы мы тратили много сил.
– Науменков отдых получил?
– Не буду раскрывать секреты. Он пропустил [матч] по уважительной причине.
– А перестановки в нападении?
– Даем возможность освежить состав. Здесь выпустили тех, кто больше подходит под игру против «Динамо».
– Как оцените дебют Александрова?
– Сложно сказать, потому что я был больше сконцентрирован в атаке. Вкратце если, то не увидел каких‑то ошибок, значит, он сыграл нормально.
– Почувствовали ли вы, что соперник перешел на игру в три звена?
– Мы сами переходили на игру в три звена. Я бы не сказал, что мы почувствовали. Это больше был акцент на наших звеньях.
– «Торпедо» доминирует по статистическим показателям – это тот стиль, которого вы хотите придерживаться?
– Ты всегда заходишь в матч с определенным планом. Сложно сказать. Конечно, мы хотим больше играть с шайбой, создавали моменты в позиционной атаке. Эти две неудачи нас немножко остудили.
– Согласитесь с тем, что Журавлев, седьмой защитник, который был в первом звене, отыграл прекрасно?
– Это номинально, что есть семь защитников. По ходу игры всегда есть перестановки. В следующих играх подумаем о том, как его использовать, – сказал главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков.