Крикунов о том, считает ли себя Аль Капоне в тренерском деле: «Нет. Работаю 40-й сезон, он будет последним. Наверное, я один остался со времен СССР»

Владимир Крикунов заявил, что намерен завершить карьеру после сезона-2025/26.

– Считаете ли, что вы Аль Капоне в тренерском деле?

– Нет. Ну, какой я Аль Капоне? Работаю 40-й сезон, и этот будет последним. Сейчас закончу.

Проведем чемпионат, и все. Наверное, я один остался со времен СССР… – сказал 75-летний главный тренер «Сочи » Владимир Крикунов .