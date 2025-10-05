Крикунов о том, считает ли себя Аль Капоне в тренерском деле: «Нет. Работаю 40-й сезон, он будет последним. Наверное, я один остался со времен СССР»
Владимир Крикунов заявил, что намерен завершить карьеру после сезона-2025/26.
– Считаете ли, что вы Аль Капоне в тренерском деле?
– Нет. Ну, какой я Аль Капоне? Работаю 40-й сезон, и этот будет последним. Сейчас закончу.
Проведем чемпионат, и все. Наверное, я один остался со времен СССР… – сказал 75-летний главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости