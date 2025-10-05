Крикунов после игры «Сочи» с «Салаватом»: «В сборную СССР никто из ребят не попал бы. Было 250 млн жителей в стране и 9 команд. По уровню мастерства было очень сложно»
Владимир Крикунов высказался о нынешних игроках и уровне сборной СССР.
Тренер дал комментарий после матча с «Салаватом Юлаевым» (1:3).
– Из тех, кто сегодня был на льду, кто-то бы попал в сборную Советского Союза по уровню мастерства?
– Думаю, нет. Было 250 миллионов жителей в стране, и 9 команд было… Когда я играл, было девять!
Там по уровню мастерства было очень сложно. Думаю, из нынешних ребят бы никто не попал. Даже в эти девять команд и то было бы сложно, – сказал 75-летний главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости