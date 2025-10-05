Крикунов после игры «Сочи» с «Салаватом»: «В сборную СССР никто из ребят не попал бы. Было 250 млн жителей в стране и 9 команд. По уровню мастерства было очень сложно»

Владимир Крикунов высказался о нынешних игроках и уровне сборной СССР.

Тренер дал комментарий после матча с «Салаватом Юлаевым » (1:3).

– Из тех, кто сегодня был на льду, кто-то бы попал в сборную Советского Союза по уровню мастерства?

– Думаю, нет. Было 250 миллионов жителей в стране, и 9 команд было… Когда я играл, было девять!

Там по уровню мастерства было очень сложно. Думаю, из нынешних ребят бы никто не попал. Даже в эти девять команд и то было бы сложно, – сказал 75-летний главный тренер «Сочи » Владимир Крикунов .