Берлев о 2 победах «Салавата» подряд: «Сейчас любые позитивные эмоции идут в копилочку. Надо за них цепляться и наращивать успех»

Антон Берлев подвел итоги матча против «Сочи» (3:1) .

«Салават Юлаев» впервые в сезоне одержал 2 победы подряд.

– Непростой матч, вначале где-то переигрывали соперника по движению, начали с быстрого гола. Но второй период показал, что нам есть над чем работать. Соперник добавил, мы где-то просели, но хорошо, что в третьем периоде вернули свою игру и добились победы.

– У вас первый матч после долгой паузы. Как чувствовали себя на льду, как состояние?

– Все замечательно, рад наконец-то вернуться. Эмоции, атмосфера в раздевалке – все супер.

– Как раз об атмосфере: как вам играть на «Уфа-Арене» при поддержке домашних трибун?

– Прекрасно, болельщики просто замечательные.

– У команды две победы подряд. Насколько эти позитивные эмоции помогут на выездной серии и вообще в дальнейших играх?

– Конечно, сейчас любые позитивные эмоции идут в копилочку. Надо за них обязательно цепляться и наращивать успех, – сказал нападающий «Салавата Юлаева» Антон Берлев.

