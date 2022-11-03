Александр Шаров: «Тю-тю-тю» в исполнении Мартемьянова было явно про мой момент сказано. Фраза про витиеватый хоккей во многом обращена ко мне»

Александр Шаров рассказал, что слова Андрея Мартемьянова «тю-тю-тю» были обращены к нему.

– В этом сезоне знаменитой стала фраза главного тренера «Сибири» Андрея Мартемьянова про витиеватый хоккей, который нужно убирать. Можно сказать, что она и к вам относится?

– Она во многом обращена ко мне. Более того, то самое «тю-тю-тю» в исполнении Андрея Алексеевича было явно про мой момент сказано.

В матче с «Сочи» на турнире в Санкт-Петербурге, после которого вышло видео с речью Мартемьянова, мы шли «3 в 2» в атаку. Был момент, чтобы бросить с прицелом на отскок. Но вместо этого я решил с разворота отдать пас. Его, соответственно, перехватили (смеется).

Тренер запомнил этот момент и вспомнил его в раздевалке. Я все прекрасно понимаю, что надо бросать. Но когда выхожу на лед и вижу, что могу партнера вывести на пустые ворота, то руки не слушаются, появляются лишние движения и обыгрыши.

– Мартемьянов был крайне красноречив в той речи. А когда камеры выключены, он также себя ведет?

– Настолько артистично он, возможно, обычно не говорит. Все-таки когда человек знает, что его снимают, сохранить естественность на сто процентов невозможно. Если бы каждый день Андрея Алексеевича снимали, то он бы эту камеру уже не замечал. Там же, наверное, были элементы шоу.

У нашего тренера есть много фирменных фразочек, которые может сказать и не под камеру, но в том случае немного приукрасил. Ну, это мне так кажется.

– Вы всей командой перед сезоном сфотографировались в футболках с фразой про витиеватый хоккей. Насколько вы, игрок техничный и креативный, чувствовали себя в своей тарелке? По сути же, это призыв к более простой игре, которая вам несвойственна.

– У меня особо выбора не было (смеется). К нам пришли, сказали что надо сфотографироваться, мы выполнили.

Действительно, у меня немного другие взгляды на хоккей. Мне хотелось бы играть за счет паса, техники, ведения шайбы. Но тренера можно понять. Когда на кону результат – иногда нужно и отброситься. Да и к тому же Мартемьянов говорит про витиеватый хоккей не в атаке, а в средней зоне и зоне обороны. В нападении он позволяет делать все, что хотим.

Мне не было тяжело надеть футболку, потому что в эту фразу я вкладываю немного другое, – сказал нападающий «Сибири».