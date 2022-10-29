прокомментировал победу в матче против (5:1).

Перед началом матча космонавт Анна Кикина, находящаяся на Международной космической станции, поздравила «Сибирь» с 60-летним юбилеем.

«Поздравляю всех болельщиков и ветеранов с юбилеем клуба. Не хотели огорчать в этот праздник. Команда была скована в начале, но потихоньку пришли в себя и переломили ход матча. Очень хорошо сыграли в большинстве, это решило исход матча. В третьем периоде сыграли надежно в обороне, в равных составах у соперника особо моментов не было.

Перегорели? Так и было. Немножко поддавливал статус сегодняшней игры. Поначалу играли робко, было немного не то, что мы хотели видеть. Мы работаем с парнями над психологией. Когда соперник летит, то его можно ловить на контратаке и решать вопрос уже в первом периоде.

Голы в меньшинстве – это не случайность, но это не отрабатывается, это чутье. У нас есть кому убегать. Сейчас в большинстве все играют с одним защитником. Чуть только шайба заплясала – есть возможность организовать контратаку. Есть возможность – бежим в атаку.

«Северсталь» заменила вратаря за 10 минут до конца? Это риск. Если бы соперник забил бы, то команда встрепенулась. Когда еще это отрабатывать? Я уважаю такое решение.

Вратарская статистика изменилась в пользу Костина? У нас добротная вратарская бригада, хороший тренер. Они оба на ходу, хорошо тренируются, успевают отдохнуть. А первого номера у нас нет, я не хочу никого выделять. У них очень достойное отношение к делу.

Что происходит с Шенфельдом? У нападающих все в голове. У нас есть люди, которые не могут забить, хотя просишь, говоришь. Надо забить, тогда все отпустит сразу.

Обращали ли внимание на куб и поздравления? Да. И артисты, и из космоса. Меня это даже шокировало. А поздравление Володи Тарасенко просто повергло всех в восторг. Организацию праздника оцениваем на пять баллов», – сказал главный тренер .