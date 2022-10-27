Мартемьянов о счете 4:3 в третьем матче подряд: «Для публики играем, камбэки заворачиваем, все в восторге. Правда, у меня сердце выскакивает»

рассказал о победе «Сибири» над (4:3).

– После 0:6 в Омске ожидали, что соперник поведет очень активно. Но, чтобы настолько... Честно говоря, это ошеломило, были немного не готовы к этому. Слава Богу, справились с волнением, может быть, с какой-то недооценкой соперника. Мало борьбы выигрывали.

Но потом провели разговор. Хорошо, что забили гол в первом периоде, и парни включились уже на полную мощность, счет не заставил себя ждать.

– «Сибирь» уже забросила пятую шайбу в меньшинстве. Как-то отрабатывается этот компонент в тренировочном процессе?

– Это стремление нападающих, которые играют в обороне, убежать к воротам. Сейчас все играют в основном с одним защитником в большинстве, и фактор неожиданности используем.

Никита Коротков этим пользуется, молодец. Он еще одну мог забить в таком же стиле.

– «Сибирь» занимает третье место в лиге по количеству штрафных минут. Вас это насколько сильно беспокоит?

– Это меня очень волнует.

Эмоции надо держать внутри себя, ради победы, ради команды. К сожалению, не всегда это удается. «4 на 5» отрабатываем. Пропускаем, конечно, но двигаемся дальше.

– Что с Кудако? Он сыграл сегодня всего несколько смен. Это травма?

– Это не травма. Игровые качества не позволили сегодня ему продолжить матч.

– У вас третий матч подряд счет 4:3. Он уже стал любимым для вас?

– Нормальный счет, для публики играем, камбэки заворачиваем, всем нравится, все в восторге. Правда, у меня сердце выскакивает, а так, главное, что выиграли, – сказал главный тренер .