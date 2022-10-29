«Сибирь» забила в меньшинстве в 3-м матче подряд, в большинстве – в 6-м
«Сибирь» победила «Северсталь» (5:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда тренера Андрея Мартемьянова одержала четвертую победу подряд.
«Сибирь» забила в меньшинстве в третьем матче подряд. Кроме того, команде удалось реализовать численное преимущество в шестой игре подряд.
Отметим, что в матче с «Северсталью» клуб из Новосибирска забросил шайбу в меньшинстве в пустые ворота и трижды забил в большинстве.
На данный момент «Сибирь» занимает четвертое место в таблице Востока с 30 очками после 25 матчей.
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