«Сибирь» забила в меньшинстве в 3-м матче подряд, в большинстве – в 6-м

победила (5:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда тренера одержала четвертую победу подряд.

«Сибирь» забила в меньшинстве в третьем матче подряд. Кроме того, команде удалось реализовать численное преимущество в шестой игре подряд.

Отметим, что в матче с «Северсталью» клуб из Новосибирска забросил шайбу в меньшинстве в пустые ворота и трижды забил в большинстве.

На данный момент «Сибирь» занимает четвертое место в таблице Востока с 30 очками после 25 матчей.