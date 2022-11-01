Мартемьянов про 1:3 от «Барыса»: «Есть претензии к отдельным хоккеистам. «Сибири» надо работать над качеством игры»

высказался после матча против (1:3).

«В принципе равный матч. Есть одно но. Команда соперника больше хотела, сумасшедшая мотивация. Они добились своего. Очень активно против нашего большинства сыграли. Почти ничего не дали сделать. «Барыс», в свою очередь, забил оба гола после наших удалений.

У меня есть претензии к отдельным игрокам. Могут в состав на следующий матч не попасть. В целом матч по содержанию нормальный, но раз 0 очков, значит, плохо сыграли. Над качеством игры нам надо работать, но и в таблицу заглядываем. У нас тяжелый календарь в ноябре, будут матчи с прямыми конкурентами.

Я считаю, это звено Основина на ходу, мощные ребята. Они достойны выходить первыми. Но им, как и всем, тоже надо прибавлять. Поменяв местами Чесалина и Шенфельда, хотели встряхнуть команду. Не получилось, хотя у Шенфельда с Овчинниковым стало неплохо получаться, проявилась химия. В любом случае изменения в следующем матче будут», – сказал главный тренер .