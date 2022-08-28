Мартемьянов – игрокам «Сибири» после 0:3 от «Сочи»: «Единения не было, мужиков тоже не было»

раскритиковал игру «Сибири» после поражения от .

Команда проиграла в матче турнира имени Пучкова со счетом 0:3.

«Немало голевых моментов. У нас в голове почему-то перестала быть оборона, все вперед все в атаку.

Еще один момент. Начались эти пижонские варианты: обыграть на синей линии, стоя на своей, причем на выходе из зоны. Что мы себе позволяем? Вы что, суперклуб, что ли? Вам сказали держать нашу игру. Что мы делаем, то и делайте. Одна ошибка за другой. И поплыли, собраться не можем. Все позабыли.

Живот вратарю, что одному, что второму нам порвали. Нападающие, это ваша работа голы забивать. Моменты-то были.

Там ребята на просмотре играют, они нас обыграли. Тех, кто у них будет играть в сезоне, не было. И 0:3. Стоит призадуматься. Веселья мало здесь.

Единения не было, мужиков тоже не было. Тройка Голубева лучшая была, что в атаке, что в обороне. Один три игры сыграл, один – две. Игровой практики у парней вооще нет. Они что-то хотят делать правильно. Остальные-то что прокатали?

Тю-тю-тю-тю, тю-тю-тю-тю, мы так очков не наберем. Красивый хоккей, содержательный, все смотрелось, прилично. Ноль. Стоит всем задуматься», – сказал главный тренер хоккеистам в раздевалке.