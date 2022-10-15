Зукарелло называет Капризова своим ребенком: «У меня есть старший сын и маленькая девочка. После ее рождения у меня другая жизнь – меньше сна»

называет своим старшим сыном.

Норвежец рассказал о блюде, которое готовит сам каждый раз, когда к нему приходит россиянин.

«Тако. Я готовлю ему тако каждый раз, когда он приходит. Обычный говяжий фарш с приправами и немного овощей», – сказал нападающий «Миннесоты».

После рождения дочери Матс шутит, что у него двое детей.

«У меня есть старший сын (Капризов – прим.) и маленькая девочка. Итак, у меня другая жизнь – теперь у меня меньше сна.

Так что в этом году тебе придется немного отрабатывать в обороне», – сказал Зукарелло Капризову.

Если Кирилл не приходит к Матсу на ужин, то он звонит ему по FaceTime, чтобы пожелать дочери друга сладких снов.

«Он поет ей песни на ночь каждую ночь. Он дядя Кирилл», – добавил Зукарелло.

«Она потрясающая. Но я еще не совсем знаю, на кого она похожа – на Марлен или на Зукки. Мне нравится знакомиться с ней», – сказал Капризов.