Эвасон о Капризове и Зукарелло: «Иногда расстраивает, что они ищут только друг друга. Но мы должны смириться с этим из-за таких голов, как сегодня»

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Тренер «Миннесоты» посетовал на то, что Капризов и Зукарелло часто ищут только друг друга. 

«Уайлд» сегодня победили «Даллас» (5:1) в выставочном матче. 

Кирилл Капризов забросил две шайбы с передач Матса Зукарелло, норвежец также отметился голом с передачи россиянина.

«Иногда нас расстраивает их игра, потому что они ищут только друг друга. Но мы должны смириться с этим из-за таких голов, как сегодня. 

Кирилл сделал пас на Зукки, я не думаю, что кто-то еще увидел бы такое продолжение в этой ситуации. В их связке определенно есть что-то особенное», – сказал Дин Эвасон

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