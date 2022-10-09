Эвасон о Капризове и Зукарелло: «Иногда расстраивает, что они ищут только друг друга. Но мы должны смириться с этим из-за таких голов, как сегодня»

Тренер «Миннесоты» посетовал на то, что Капризов и Зукарелло часто ищут только друг друга.

«Уайлд» сегодня победили (5:1) в выставочном матче.

забросил две шайбы с передач , норвежец также отметился голом с передачи россиянина.

«Иногда нас расстраивает их игра, потому что они ищут только друг друга. Но мы должны смириться с этим из-за таких голов, как сегодня.

Кирилл сделал пас на Зукки, я не думаю, что кто-то еще увидел бы такое продолжение в этой ситуации. В их связке определенно есть что-то особенное», – сказал .