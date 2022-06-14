Кирилл Капризов: «Я любитель поиграть «3 на 3». Больше пространства, лучше можно финтить и делать разные дела»

Кирилл Капризов поделился впечатлениями от турнира ФХР в формате «3 на 3».
– Как вам такой хоккейный формат?
– Мне кажется, что прикольно. И ребятам интересно поиграть, и народу посмотреть. Все равно летом не увидишь много хоккея, и для болельщиков все просто отлично. Даже я сам лежу дома, с утра просыпаюсь – включаю ютуб, смотрю игры. Мне интересно.
– Если в ворота поставить Флери, в защиту – Куликова, в атаку – Капризова и Зукарелло, может ли такая банда из «Миннесоты» всех тут разорвать?
– Думаю, что у нас неплохо бы получилось. Осталось только Зуки сюда привезти из Норвегии.
– Или Райана Хартмана.
– Да, он тоже пойдет.
– Человек такую статистку показал с вами в звене.
– Или я с ним.
– Вам трудно было бы перестраиваться с классического хоккея на «3 на 3»?
– На самом деле нет. У нас в «Миннесоте» в этом году было много овертаймов. А я любитель поиграть «3 на 3». Так что мне нравится. Больше пространства, лучше можно финтить и делать разные дела.
– Тут нет силовых приемов.
– И правильно! Куда же с ними? Чтобы кто-нибудь травму получил? Это же опасно. Некоторые ребята с действующими контрактами играют.
– Силовым приемом хорошо отбирать шайбу.
– Но можно ведь и клюшкой это делать. Умно сыграл, где-то подбил соперника клюшечку, и все. Но я сейчас не могу выйти на лед, чтобы показать. Пока рано, – сказал форвард «Миннесоты».