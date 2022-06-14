Кирилл Капризов: «Я любитель поиграть «3 на 3». Больше пространства, лучше можно финтить и делать разные дела»

поделился впечатлениями от турнира в формате «3 на 3».

– Как вам такой хоккейный формат?

– Мне кажется, что прикольно. И ребятам интересно поиграть, и народу посмотреть. Все равно летом не увидишь много хоккея, и для болельщиков все просто отлично. Даже я сам лежу дома, с утра просыпаюсь – включаю ютуб, смотрю игры. Мне интересно.

– Если в ворота поставить Флери, в защиту – Куликова, в атаку – Капризова и Зукарелло, может ли такая банда из «Миннесоты» всех тут разорвать?

– Думаю, что у нас неплохо бы получилось. Осталось только Зуки сюда привезти из Норвегии.

– Или Райана Хартмана.

– Да, он тоже пойдет.

– Человек такую статистку показал с вами в звене.

– Или я с ним.

– Вам трудно было бы перестраиваться с классического хоккея на «3 на 3»?

– На самом деле нет. У нас в «Миннесоте» в этом году было много овертаймов. А я любитель поиграть «3 на 3». Так что мне нравится. Больше пространства, лучше можно финтить и делать разные дела.

– Тут нет силовых приемов.

– И правильно! Куда же с ними? Чтобы кто-нибудь травму получил? Это же опасно. Некоторые ребята с действующими контрактами играют.

– Силовым приемом хорошо отбирать шайбу.

– Но можно ведь и клюшкой это делать. Умно сыграл, где-то подбил соперника клюшечку, и все. Но я сейчас не могу выйти на лед, чтобы показать. Пока рано, – сказал форвард «Миннесоты».