Зукарелло о шайбе Капризова с отрицательного угла: «Он из тех, кто находит способ забить отовсюду. Ничего нового»

не удивлен тому, что забил с отрицательного угла.

На 3-й минуте третьего матча серии первого раунда Кубка Стэнли с (5:1, 2-1) форвард «Миннесоты» не сумел переиграть Вилле Хуссо при выходе 1 в 0, но тут же бросил с отрицательного угла. Шайба зашла в ворота рикошетом от вратаря.

В итоге этот гол стал победным в матче.

«Он из тех игроков, кто находит способ забивать отовсюду. Тут нет ничего нового для нас. Это очень приятно видеть.

Когда ты стараешься, то отскоки будут на твоей стороне. Сегодня так и случилось», – сказал Зукарелло.