Зукарелло о шайбе Капризова с отрицательного угла: «Он из тех, кто находит способ забить отовсюду. Ничего нового»

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Матс Зукарелло не удивлен тому, что Кирилл Капризов забил с отрицательного угла. 

На 3-й минуте третьего матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Сент-Луисом» (5:1, 2-1) форвард «Миннесоты» не сумел переиграть Вилле Хуссо при выходе 1 в 0, но тут же бросил с отрицательного угла. Шайба зашла в ворота рикошетом от вратаря. 

В итоге этот гол стал победным в матче. 

«Он из тех игроков, кто находит способ забивать отовсюду. Тут нет ничего нового для нас. Это очень приятно видеть. 

Когда ты стараешься, то отскоки будут на твоей стороне. Сегодня так и случилось», – сказал Зукарелло. 

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