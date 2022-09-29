Матс Зукарелло: «Капризов – самый уникальный игрок из всех, кого я видел. Он делает партнеров лучше»

Форвард «Миннесоты» поделился мнением о .

– Люди говорят о том, как хорош Капризов, и о том, что вы просто снимаете сливки. Вы – Матс Зукарелло, вы четыре раза становились лучшим бомбардиром «Рейнджерс», начала побеждать после вашего перехода. Вас не раздражает такое отношение?

– Нет, я согласен.

– Если бы Кирилл играл с Марнером и Мэттьюсом, сколько голов он забил бы?

– Ему бы не давали шайбу. Нет, на самом деле Кирилл может забить 60 голов с любыми партнерами. Он уникальный, очень трудолюбивый игрок. Неважно, с кем он играет. Он делает лучше и меня, и других своих партнеров.

Да, у нас отличное взаимопонимание, но как мне кажется, он самый уникальный игрок из всех, кого я видел, – сказал норвежец.