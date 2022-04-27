Капризов – 1-й игрок в истории «Миннесоты» с 60 передачами за сезон. У него 105 очков в 79 играх

– 1-й игрок в истории «Миннесоты» с 60 передачами за сезон.

Россиянин дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата с «Аризоной» (3:5).

В активе нападающего стало 105 (45+60) очков в 79 матчах. Он улучшает клубные рекорды по всем трем показателям результативности.

Отметим, что прежний рекорд «Уайлд» (Пьер-Марк Бушар, 50, 2007/08) по передачам в этом сезоне превзошли сразу 3 игрока – Капризов, (55) и Кевин Фиала (51).

Кирилл должен закрепить за собой новый рекорд по итогам регулярки. Зукарелло сейчас не играет из-за травмы.

Сегодня Капризов (22:38 – 2-е время среди полевых игроков команды, 7:37 – в большинстве, «0») нанес 5 бросков в створ, сделал 3 перехвата и допустил 1 потерю.