Капризов – 1-й игрок в истории «Миннесоты» с 60 передачами за сезон. У него 105 очков в 79 играх

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Кирилл Капризов – 1-й игрок в истории «Миннесоты» с 60 передачами за сезон.

Россиянин дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (3:5). 

В активе нападающего стало 105 (45+60) очков в 79 матчах. Он улучшает клубные рекорды по всем трем показателям результативности. 

Отметим, что прежний рекорд «Уайлд» (Пьер-Марк Бушар, 50, 2007/08) по передачам в этом сезоне превзошли сразу 3 игрока – Капризов, Матс Зукарелло (55) и Кевин Фиала (51).

Кирилл должен закрепить за собой новый рекорд по итогам регулярки. Зукарелло сейчас не играет из-за травмы. 

Сегодня Капризов (22:38 – 2-е время среди полевых игроков команды, 7:37 – в большинстве, «0») нанес 5 бросков в створ, сделал 3 перехвата и допустил 1 потерю. 

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