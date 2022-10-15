Юрий Новиков: «Капризов – просто волшебник! Кирилл парит надо льдом, как мэджик какой-то! Он делает такие интересные ходы, зрители в восторге от его игры»

оценил старт сезона для российских игроков в .

«Наши ребята неплохо начали в НХЛ. Кузьменко вот гол забил.

Что касается Капризова, то это просто какой-то волшебник! Я смотрю нарезки, и он настолько легко все делает! Раньше волшебником называли Дацюка, но Кирилл со своим катанием парит надо льдом, как мэджик какой-то! Он делает такие интересные ходы, и зрители в восторге от его игры. Поэтому и пресса восторженно отзывается о нем.

Я никогда не забуду, как ему советовали сменить игровой стиль, когда у него была безголевая серия. Я злопамятный! Да, у мастера что-то не получалось, но тогда он что, должен играть в «бей-беги»?

У вратарей все в порядке. Самсонов вот перешел в , где показывает хорошую и надежную игру. Чего-то Илье не хватало. Мне казалось, что это грустный вратарь. Он грустно играл, через маску было видно его невеселые глаза.

Ему нужно понять, что он – очень счастливый человек, потому что играет в хоккей, потому что вратарь. Этот переход может дать ему хороший импульс и толчок. Самсонов – очень надежный и качественный голкипер», – сказал заслуженный тренер России.