Юров об отъезде в НХЛ: «Капризов и Панарин – примеры для меня. Они полностью раскрылись в КХЛ, вся лига на них молилась»

Данила Юров сообщил, что и являются для него примерами.

– У вас есть понимание, как строить карьеру? Когда именно ехать в НХЛ?

– Понимание есть. Надо провести сезон как можно более ударно, завоевать место в основе. По окончании уже принимать решение, все тщательно обдумав.

Не буду действовать по принципу «лишь бы уехать». Для меня примеры – это Капризов и Панарин, которые полностью раскрылись именно в , вся лига на них молилась, – сказал нападающий .

Напомним, выбрала Юрова под 24-м номером на драфте НХЛ-2022.