Юров об отъезде в НХЛ: «Капризов и Панарин – примеры для меня. Они полностью раскрылись в КХЛ, вся лига на них молилась»

Данила Юров сообщил, что Артемий Панарин и Кирилл Капризов являются для него примерами.
– У вас есть понимание, как строить карьеру? Когда именно ехать в НХЛ?
– Понимание есть. Надо провести сезон как можно более ударно, завоевать место в основе. По окончании уже принимать решение, все тщательно обдумав.
Не буду действовать по принципу «лишь бы уехать». Для меня примеры – это Капризов и Панарин, которые полностью раскрылись именно в КХЛ, вся лига на них молилась, – сказал нападающий «Металлурга».
Напомним, «Миннесота» выбрала Юрова под 24-м номером на драфте НХЛ-2022.