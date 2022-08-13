Юров об отъезде в НХЛ: «Капризов и Панарин – примеры для меня. Они полностью раскрылись в КХЛ, вся лига на них молилась»

Теги Металлург Мг Рейнджерс Миннесота НХЛ КХЛ Артемий Панарин Кирилл Капризов Спорт-Экспресс Данила Юров Хоккей

Данила Юров сообщил, что Артемий Панарин и Кирилл Капризов являются для него примерами.

– У вас есть понимание, как строить карьеру? Когда именно ехать в НХЛ?

– Понимание есть. Надо провести сезон как можно более ударно, завоевать место в основе. По окончании уже принимать решение, все тщательно обдумав.

Не буду действовать по принципу «лишь бы уехать». Для меня примеры – это Капризов и Панарин, которые полностью раскрылись именно в КХЛ, вся лига на них молилась, – сказал нападающий «Металлурга».

Напомним, «Миннесота» выбрала Юрова под 24-м номером на драфте НХЛ-2022.

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